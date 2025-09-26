Police Break Shophouse en Mardika Ambon Market, 46 capturas de cianuro fueron confiscados

Ambon, Viva – La incursión de un shophouse en el área del mercado de Mardika, Ambon City, Maluku, el jueves (9/25/2025) la tarde reveló un hallazgo sorprendente. La Dirección de Investigación Penal Especial (Ditreskrimsus) de la Policía Regional de Maluku encontró 46 capturas de productos químicos peligrosos en la forma Cianuro.

Este caso comenzó con un informe de la comunidad recibido el 18 de septiembre de 2025 con respecto al supuesto almacenamiento de productos químicos peligrosos en uno de los shophouses. El informe fue seguido inmediatamente por la policía regional Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Maluku.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi

El jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, explicó que cuando la investigación inicial, el Shophouse estaba bloqueado.

«El seguimiento de la investigación fue llevado a cabo por la policía regional Subdit IV Ditreskrimsus Maluku y encontró el almacén en un estado bloqueado», dijo Rositah (25/09/2025).

Los resultados de la coordinación con el gobierno provincial de Maluku revelaron que el Shophouse era un activo del gobierno local que anteriormente fue alquilado por una mujer llamada HJ. Suhartini. Según Rositah, la apertura de este caso comenzó cuando el sector de activos del gobierno provincial de Maluku quería recuperar la gestión de la tienda. Junto con el equipo de Tipidter, se verificó un contenido del edificio y encontraron docenas de capturas que contenían Cianide.

Los artículos peligrosos se almacenan en dos pisos del shophouse. En el primer piso se encontraron 10 capturas, mientras que en el segundo piso había 36 capturas adicionales.

«Después de encontrar evidencia en forma de 46 capturas de Cianida, la policía fue asegurada de inmediato y evacuada a la Dirección de Investigación Criminal de Mako Maluku para una mayor investigación», dijo Rositah.

Police Break Shophouse en Mardika Ambon Market, 46 capturas de Cianida fueron confiscados

Para explorar este caso, los investigadores coordinarán con el gobierno provincial de Maluku con respecto al estado de los inquilinos de la tienda. Además, también se han examinado varios testigos, incluido el jefe de la RT local y los residentes locales.

La policía ahora se está enfocando en rastrear el origen del cianuro y la posibilidad de su relación con actividades mineras ilegales de oro en Maluku. Hasta que se revelara esta noticia, la situación en la ubicación del descubrimiento fue monitoreada segura y controlada.

La Policía Regional de Maluku también le pidió a la comunidad que desempeñara un papel activo en el informe de actividades sospechosas que tienen el potencial de poner en peligro la seguridad ambiental. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)