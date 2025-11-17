Polémico ex campeón de los Lakers presenta un caso sorpresa como gerente general de los Mavs

tEl despido de Nico Harrison del Mavericks de Dallas marca una nueva era para el equipo, y aunque aún no han nombrado un reemplazo como gerente general, un ex controvertido Lakers de Los Ángeles La estrella está lanzando su sombrero al ring.

Hablando en un vídeo con TMZ Sports, Metta Sandiford-Artest (anteriormente Ron Artest, Metta World Peace) presentó su caso en cuanto a ¿Por qué sería un fuerte? reemplazo encima Harrison para dirigir la oficina principal de los Mavericks.

«Creo que estoy capacitado para ser el gerente general de los Dallas Mavericks», dijo. «La razón por la que digo eso es porque tengo mucha experiencia».

Artest también hizo carrera en el puesto de entrenador en jefe del Knicks de Nueva York durante el verano, pero eligieron mike marrón para dirigir el equipo en su lugar. En Durante su carrera como jugador de 1999 a 2017, Artest jugó con el toros de chicago, Pacers de Indiana, Reyes de Sacramento, Cohetes de HoustonKnicks y Lakers, ganando dos títulos en los Ángeles. Mientras ha estado retirado de la NBA Durante casi una década, la controvertida estrella es ahora esperando volver a entrar la liga.

Metta World Peace defiende el trabajo de Nico Harrison

Mientras Kobe BryantEl ex compañero de equipo no tiene experiencia previa. en un gerente general posición en la NBA, Artest citó su otro trabajo relacionado con el deporte como una fuerte razón por qué podría ayudar a los Mavericks en lo que parece ser un nuevo comienzo para la franquicia sin harrison.

“(Tengo) 46 años, he estado en el baloncesto femenino de la División II de Cal State, LA, durante siete años”, dijo Artest, hablando de su experiencia relacionada con el trabajo de gerente general en Dallas. «Además, el espíritu empresarial, administrar un negocio, que es realmente difícil. Administrar un negocio de baloncesto sería bastante fácil; administrar un negocio de deportes es bastante fácil al más alto nivel, ya sea presidente o gerente general. Yo dirijo todas las operaciones. Así que creo que deberían mirarme».

Si bien se desconoce si la ex estrella, en parte famosa por sus acciones en el’Malicia en el Palacio‘, se reunió oficialmente con los altos mandos de Dallas en una entrevista para el puesto, el equipo ya ha nombrado a un interino para asumir el papel de Harrison.

Gobernador Patricio Dumont elevado Michael Finley y Matthew Ricciardi dirigir las operaciones de baloncesto del equipo hasta que se encuentre un sucesor a más largo plazo en el puesto de gerente general. Según el Informe Bleacher, Se espera que los Mavericks entrevisten a una larga lista de candidatos, por lo que sigue existiendo una posibilidad, aunque probablemente pequeña, de que Artest pueda recibir la llamada para la entrevista.

Momentos únicos de su mandato con los Lakers

Esta no es de ninguna manera la primera ni la última vez que el exjugador aparece sorprendentemente en los titulares. A lo largo de su carrera, e incluso como se vio después con su última oportunidad de ocupar el puesto de gerente general de los Mavericks, Artest tiene una fuerte historia de tomar la ruta no convencional.

Por no hablar de las peleas, las luchas personales y la historia inestable. en lo que se refiere a Por su comportamiento, Artest tiene uno de los currículums más singulares en la historia reciente de la liga, en lo que se refiere a sus ‘peculiaridades’.

Un artículo publicado por Bleacher Report durante su carrera destacó algunos de los momentos ‘más extraños’ de su época como jugador. Uno de los cuales fue el hecho que eligió usar el número 37 cuando se unió a los Lakers porque Michael Jackson Suspenso La canción estuvo en la cima de las listas musicales durante 37 semanas.

Según los informes, también se acercó a Bryant en la ducha y le dijo que podía ayudarlo a ganar un título, incluso antes de que estuviera en su equipo.

Los mejores de la NBA, según Metta World Peace.

«Kobe afirma que todavía no tiene idea de cómo llegó Artest al vestuario», escribió Nathan Tanner.

Tras ganar los dos títulos, Artest pasó a vender su anillo de campeonato de las Finales de 2010 en una subasta benéfica, en el que levantó $500,000 para ayudar a jóvenes en riesgo con salud mental.

Además, en la pconferencia de prensa posterior al juego Después de ganar esa serie, Artest agradeció a su psiquiatra por ayudarlo a prepararse mentalmente para las Finales.

Finalmente dejó a sus fans con su famosa frase tras golpear el tiro decisivo por el título número 16 de los Lakers.

«¡Kobe me pasó el balón! ¡Kobe nunca me pasa el balón!»

Después de recordar estos momentos, su reclamo por la posición abierta de los Mavs es un poco menos sorprendente.