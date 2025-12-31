Polémica sobre la propuesta de que los jefes regionales sean elegidos a través del DPRD, el DPR menciona altos costos políticos

Jacarta – El miembro de la Comisión II de la RPD Azis Subekti habló sobre la propuesta. jefe de distrito seleccionado a través de DPRD. Dijo que la propuesta no debe verse como un revés. democracia.

Lea también: Dasco, Cak Imin, Zulhas, Bahlil Kumpul, PKB: Discutir cosas por el bien de la nación



«Este discurso a menudo se simplifica como un tira y afloja entre democracia y decadencia. político. «De hecho, el verdadero problema no reside en el romanticismo de la forma de democracia, sino en la valentía de leer la realidad y corregir el sistema para que siga funcionando para el pueblo», dijo Azis en su declaración escrita, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, Azis no negó que Elecciones regionales Inmediatamente se convirtió en un avance importante para acercar al pueblo a sus futuros líderes. Sin embargo, destacó varios problemas en el mecanismo de elección regional directa. Uno de ellos son los altos costos políticos.

Lea también: Gerindra considera un paso audaz la propuesta del jefe regional de ser elegido por el DPRD, he aquí la razón





Miembro de la Comisión II de la RPD Azis Subekti

«Los costos políticos muy altos han fomentado la competencia basada en el capital, no en las ideas. En muchas regiones, los candidatos a los jefes regionales tienen que gastar mucho más allá de su capacidad de ingresos oficial. Las consecuencias son prácticas transaccionales claras antes y después de las elecciones, políticas que están llenas de intereses, para los jefes regionales que enfrentan problemas legales», dijo.

Lea también: El vicepresidente del MPR afirmó que la propuesta electoral regional elegida por el PRD es digna de estudio y no viola la Constitución



Aparte de eso, continuó, surgieron otros problemas, incluida la polarización social y las disputas sobre los resultados de las elecciones regionales que eliminaron la sustancia de la democracia misma.

El político Gerindra considera que las elecciones regionales a través del PRD deben considerarse racionalmente. Porque el PRD es una institución representativa que también nació del mandato del pueblo.

«La elección de jefes regionales a través del PRD es una opción constitucional que merece ser considerada racionalmente. El PRD es una institución representativa que nació del mandato del pueblo y trabaja en un espacio político relativamente más supervisado», dijo Azis.



Ilustración de la boleta electoral

«Con un diseño transparente, pruebas públicas abiertas, una entrega mensurable de la visión y la misión, antecedentes de los candidatos que pueden ser evaluados y monitoreo de los medios, este mecanismo tiene el potencial de reducir los costos políticos y trasladar la competencia del ámbito de la movilización de dinero al ámbito de las ideas y la capacidad de liderazgo», continuó.