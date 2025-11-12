Polémica sobre la conversión de Suharto en héroe nacional, Ministro Pigai: Sin comentarios

Jacarta – Ministro de Derechos Humanos (HAM) Natalius Pigai optó por no comentar o no comentar sobre la concesión del título héroe nacional al segundo presidente de Indonesia Suharto.

“Bueno, le doy el premio a Pak Harto. Ministro de Derechos Humanos«No tengo comentarios, punto», dijo Pigai en una entrevista en la Oficina del Ministerio de Derechos Humanos, en Yakarta, el martes.

Se mostró reacio a hacer comentarios, independientemente de los pros y los contras de la sociedad con respecto al título de héroe de Suharto. «Sin comentarios», dijo de nuevo.



El Ministro de Derechos Humanos de Indonesia, Natalius Pigai, en el Ministerio de Derechos Humanos de Indonesia

Además, Pigai explicó que el Ministerio de Derechos Humanos no recomendó ningún nombre para ser propuesto como héroe. Según él, la concesión del título de héroe requiere un largo proceso.

«Si no me equivoco, la propuesta del héroe viene de la familia en la ciudad natal, luego del distrito, de la provincia, luego se presenta al centro, luego hay un equipo que lo evalúa. Entonces, si es así, no creo que lo tengamos, sí, nunca lo hemos tenido», dijo.

Se sabe que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, otorgó el lunes 10 de noviembre en el Palacio de Yakarta el título de Héroe Nacional a 10 figuras que se consideraba que habían hecho grandes contribuciones a la nación y al Estado, incluido Suharto.

El ministro de Cultura, Fadli Zon, que también es presidente del Consejo de Títulos, Servicios y Honores (GTK), destacó que Suharto había cumplido todos los requisitos para recibir el título de Héroe Nacional.

Fadli, en una declaración recibida en Yakarta el lunes 10 de noviembre por la tarde, afirmó que el proceso de asignación del título de héroe a Suharto se llevó a cabo de manera estricta, objetiva y transparente.

«Todos los nombres presentados han pasado por una investigación y un estudio en profundidad por parte del Equipo Central de Revisión e Investigación de Grados (TP2GP), que involucra a expertos de todas las disciplinas y ha creado sinergias. entre gobiernos regionales y centrales», afirmó el Ministro de Cultura.

Explicó que el nombre de Suharto había sido propuesto tres veces, incluidas propuestas anteriores en 2011 y 2015. En la propuesta de este año, Soeharto fue uno de los 40 nombres propuestos para recibir el título de héroe nacional por parte del Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf.

Según el Ministro de Cultura Fadli, la revisión de este título honorífico implica una sinergia entre los gobiernos regionales y centrales al involucrar a expertos de diversos campos de la ciencia. (Hormiga)