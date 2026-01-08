Polémica sobre la cocina de MBG Sragen cerca de una pocilga, aquí está la respuesta de BGN

SragenVIVA – El liderazgo de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) fue directamente al campo para abordar la polémica sobre la existencia de una cocina de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) en el distrito de Sambungmacan, Sragen Regency, Java Central, que está al lado de una porqueriza propiedad de los residentes.

El Director de Monitoreo y Supervisión de la Región II BGN, General de Brigada TNI Albertus Dony, visitó la cocina de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) de MBG Banaran el miércoles 7 de enero de 2026 por la tarde. La visita se llevó a cabo como parte de los pasos iniciales de investigación para determinar las condiciones reales en el campo.



Cocina MBG o SPPG en Sambungmacan, Sragen Regency, cerca de la pocilga

Antes de inspeccionar la cocina de SPPG, Dony, que estaba acompañado por dos empleados de BGN, primero revisó la pocilga de Angga Wiyana (44) que estaba en el lado este del edificio de SPPG. Entró directamente al área de la jaula detrás de la casa del dueño.

La breve reunión entre Dony y el dueño de la jaula se llevó a cabo a puerta cerrada y no contó con la asistencia de los medios de comunicación. Después de inspeccionar la ubicación de la jaula, el grupo BGN se trasladó a la cocina de SPPG Banaran.

En ese lugar, Dony conversó con el gerente y responsable de SPPG Banaran, Aan Yuliatmoko, para obtener una visión general de la gestión de la cocina de MBG, así como de la distancia y el estado del entorno.

Cuando se reunió después de la visita, Dony dijo que BGN mediaría para resolver la polémica que se estaba desarrollando en la sociedad.



Director de Seguimiento y Vigilancia de la Región II BGN, General de Brigada TNI Albertus Dony Foto : Mahfira Putri/tvOne/Sragen

«Más tarde, después de mediar con el jefe de policía, Dandim y todos los Muspida existentes. El plan es mañana por la mañana (jueves 8 de enero)», dijo Donny.

Destacó que todas las partes interesadas participarían en el proceso de mediación. Además de los elementos de Muspida, BGN también incluirá el Grupo de Trabajo sobre Comidas Nutritivas Gratuitas (Satgas) de Sragen Regency.

Donny explicó que actualmente se le pidió a su grupo que llevara a cabo una investigación de campo sobre la posición de la porqueriza y la cocina del SPPG que están una al lado de la otra. La decisión final sobre la polémica la tomará la dirección del BGN.

«Invitamos a todas las partes, en nuestra zona tenemos un grupo de trabajo MBG al que involucraremos más adelante. La decisión dependerá de los dirigentes, sólo llevaré a cabo una investigación real del lugar donde se dan las condiciones», concluyó. (Informe de Mahfira Putri, tvOne, Sragen)