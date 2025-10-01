Polémica Placa Bobby Nasución, miembro del Parlamento: para aumentar los ingresos regionales

Yakarta, Viva – Gobernador de Sumatra del Norte Nasución de Bobby Entonces la mirada porque se había detenido camión asado Aceh (LICENCIADO EN DERECHO). Sin embargo, el paso de Bobby se llama no es extraño.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rifqinizamy Karsayuda, dijo que el gobierno regional estaba tratando de aumentar los ingresos originales regionales (PAD). Por lo tanto, el evento fue común que también ocurrió en muchas regiones.

«Este fenómeno está en realidad en muchos lugares. Debido a lo que, la región ahora intenta aumentar los ingresos o los ingresos regionales», dijo Rifqi a los periodistas el miércoles 1 de octubre de 2025.

Gobierno provincial de Sumatra del norte Raid Razia BL Plate Trucks en Langkat Regency

El legislador de Nasdem explicó que el impuesto de vehículos motorizados era una de las principales fuentes de ingresos provinciales. Por lo tanto, los vehículos que operan en Sumatra del Norte Debe usar la matrícula local para que el impuesto ingrese al tesoro regional.

«Entonces, en mi opinión, es normal», dijo.

Aun así, Rifqi evalúa que en el futuro debe haber regulaciones más proporcionales para no causar polémicas prolongadas.

«Hasta ahora, el centro considera esto puro y luego se convierte en el dominio de la región», dijo.

Anteriormente, un video que muestra al gobierno de Sumatra del Norte liderado directamente por el gobernador Bobby Nasution asaltó y detuvo el camión Aceh BL Plate, en la región fronteriza de Aceh Tamiang-Langkat, y Viral en las redes sociales.

Donde, cuando el gobierno provincial de Sumatra del Norte detuvo el camión Aceh, le pidió al conductor que transmitiera al propietario del automóvil para reemplazar su número de policía para convertirse en BK (transferido a North Sumatra).

La acción ha sido ampliamente en el centro de atención pública y provocó una serie de reacciones de varios elementos de la gente de Acehnese en los últimos dos días.

Sin embargo, Bobby Nasution enfatizó que la acción no era una redada de vehículos sino una socialización para optimizar los ingresos fiscales en Sumatra del Norte que todas las empresas que operan en la región de Sumatra del Norte para usar placas de vehículos BK o placas BB.

«Este no es un sentimiento para un área en Indonesia, pero todas las regiones o empresas en el norte de Sumatra deberán usar placas BK o placas BB en 2026, para operar el transporte de los resultados de la Tierra en Sumatra del Norte, no para aquellos que pasan sino para compañías operativas», explicó.