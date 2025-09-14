Polémica de terraplén de concreto, el gobernador Yakarta le pidió a KCN que diera acceso a los pescadores

Yakarta, Viva – El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, respondió a las quejas de los pescadores en el cilincing, el norte de Yakarta, relacionado con la existencia de una cerca de concreto propiedad de Pt Karya Citra Nusantara (KCN) que se consideraba que obstruyó su camino en la costa.

Pidió a su personal que coordinara inmediatamente con la compañía para que las actividades de pescadores continúen funcionando sin obstáculos.

«Le pido a las agencias relevantes, incluida la Oficina de Recursos Hídricos (SDA) que se comuniquen con el PT para que los pescadores que se han ganado la vida en ese lugar no se molesten», dijo Pramono en Bathing Pace, Pasar Minggu, South Jakarta, citado el domingo (9/14/2025).

Gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

Pramono también enfatizó que, aunque el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) ha emitido el permiso de construcción de la valla concreta, el gobierno provincial de DKI Jakarta todavía está obligado a supervisar para que la comunidad costera no esté en desventaja.

«Con respecto a la licencia, de hecho es la autoridad del KKP, pero el más importante, que es responsabilidad de Yakarta para que no sean pescadores alterados para ganarse la vida», dijo.

En respuesta a la Polémica, el presidente presidente de PT KCN, Widodo Setiadi, enfatizó que la estructura del concreto que fue cuestionado no era una barrera marina, sino parte del desarrollo del puerto.

«No estamos haciendo la isla, luego somos trazados, vender, hacer vivienda, no. Hacemos un puerto, no podemos vender nada. Esto no es nuestra, sino que pertenece al gobierno», dijo Widodo en una conferencia de prensa en el área de KCN Marunda, North Jakarta, viernes (12/9/2025).

Explicó que el proyecto KCN Port se dirigía con esquemas de cooperación gubernamental y privado. Según él, el desarrollo no depende de los fondos APBN o APBD, pero más tarde los resultados del desarrollo se convertirán completamente en activos estatales a través del Ministerio de Transporte.

«El gobierno no gasta RP1 en este proyecto. Por supuesto, este proyecto puede ser un piloto en otros lugares para impulsar las ruedas económicas», agregó. (Abdul Gani Siregar/Tvonenews)