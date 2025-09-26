Polémica cosecha, Chico Hakim recuerda a DKI KTR Draft Reglation Reglation Considere la realidad socioconómica

Yakarta, Viva – Organización del plan regional del área sin Cigarrillo (Raperda Ktr) Dki Yakarta que está siendo finalizado por el DKI Yakarta DPRD cosechan el rechazo de varios partidos, ambos comerciantes pequeños, asociaciones comerciales a otras comunidades.

Esto se debe a las diversas prohibiciones y expansión del acuerdo que fue aprobado por el DKI Yakarta DPRD.

A partir de la zonificación de la prohibición venta Productos de cigarrillos, que expanden las áreas no hechicistas a clubes nocturnos, que prohíben eventos de patrocinio y publicidad, con la obligación de tener un permiso especial para la venta de cigarrillos.

Respondiendo a este asunto, el personal especial del gobernador de la comunicación social DKI Yakarta, Chico Hakim también evalúa que la regulación KTR es demasiado rígida y no considera realidad Socioconomía, por lo que el mayor riesgo es una pequeña comunidad que se ve directamente afectada.

«Un vendedor ambulante, MISMES, a los trabajadores del sector informal se verá afectado. Sí, mantener la salud pública es muy bueno, pero por otro lado, la implementación debe ser proporcional. No permita que las regulaciones amplíen el abismo de la injusticia», dijo Chico a los periodistas, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Según Chico, lo más importante es mitigar el impacto económico de cada artículo en la regulación regional de KTR para pequeños comerciantes y la sostenibilidad del trabajo.

Además, esperaba que el DKI Jakarta DPRD hubiera llevado a cabo una hoja de ruta de transición madura antes de que se implementara la regulación regional de KTR.

«Lo importante es cómo se prepara la hoja de ruta de transición, que van desde la aplicación gradual, dando espacios alternativos para fumar que están de acuerdo con los estándares y, por supuesto, la educación pública. De esa manera, la política sigue a favor de la salud pública, pero no causa agitación social contraproducente», dijo Chico.

Anteriormente, la polémica del artículo Prohibición de la regulación regional DKI Jakarta Ktr invitó a la acción en el DKI Jakarta DPRD que rechazó la regulación no calificada.

Cientos de manifestantes que son miembros de la Alianza Juvenil de Yakarta apoyan firmemente el rechazo de las regulaciones que tienen un impacto en las operaciones comerciales de entretenimiento, incluidos hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, música en vivo y otros.

El coordinador de la Alianza Juvenil de Yakarta, Kamal, dijo que esta política se preparó sin considerar las condiciones reales en el campo. En lugar de proporcionar soluciones, esta política tiene el potencial de matar el espacio comercial, reducir los ingresos y provocar un aumento en el desempleo en Yakarta.

«La regulación regional de KTR tiene un amplio impacto negativo en la comunidad, los actores comerciales, los trabajadores que dependen de la noche y los sectores de la economía creativa», dijo Kamal.