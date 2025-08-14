Polémica abarrotada sobre regalías, junto con la letra de la canción ‘Tanah Airku’, que a menudo es cantada por partidarios y jugadores del equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – La canción de la tierra del Airku ha regresado a una conversación pública después de sobresalir la polémica relacionada realeza. La canción creada por la Sra. Soed ha sido ampliamente conocida por el pueblo indonesio, especialmente cuando se canta en varios momentos nacionales. En el mundo de los deportes, mi tierra natal a menudo se escucha en el estadio, cantada juntas por seguidores y jugadores Equipo nacional indonesio para despertar el espíritu del nacionalismo.

La canción creada en esta era de la lucha contiene un mensaje profundo sobre el amor de la tierra del nacimiento. Su poesía ilustra la belleza natural del archipiélago, el orgullo y el anhelo de la patria, donde sea que esté alguien. Los suaves matices de la música y las letras poéticas lo hacen tocar los corazones de muchas personas.



Los jugadores del equipo nacional indonesio U-16 cantaron la canción de la tierra de mi tierra

En los puestos del estadio, esta canción es a menudo un momento emocional. Los partidarios levantaron la bufanda roja y blanca, mientras que los jugadores la cantaron solemnemente antes o después del partido. No algunos momentos virales que muestran a los jugadores del equipo nacional de Indonesia derraman lágrimas al cantar esta canción con la audiencia.

La reciente polémica de regalías ha provocado discusiones sobre cómo se gestiona los derechos de autor de las canciones nacionales. Muchos partidos argumentan, a pesar de que mi patria tiene un alto valor histórico y nacionalismo, todavía existe la necesidad de respeto por los derechos de autor de su creador o heredero.

Sin embargo, el espíritu contenido en la canción del aire Tanahku sigue siendo un símbolo de unidad y amor por la patria. Esta canción continuará haciendo eco en los estadios, las aulas, para establecer eventos, recordar a todos que Indonesia es un hogar que siempre se pierde.

Siguiente letra de canciones Mi tierra natal:

No olvido mi patria

Recuerdo que durante mi vida

Aunque hago un largo camino

No perdido del corazón

Mi tierra amo

Eres apreciado

Aunque vivo mucho

Se dice que el famoso permai es gente

Pero mi pueblo y mi casa

Ahí es donde me siento feliz

No olvido mi tierra

Estás orgulloso de

No olvido mi patria

Recuerdo que durante mi vida

Aunque hago un largo camino

No perdido del corazón

Mi tierra amo

Eres apreciado