Polémica abarrotada sobre regalías en la industria de la música, Menbud Fadli Zon abre votos

Yakarta, Viva – Ministro de cultura, Zona fadliconfirma la importancia del sistema realeza que es justo y favorable para todo autor De industria musical Patria.

Respondiendo a la existencia de nuevas reglas relacionadas con las regalías que se implementarán en el futuro cercano, Fadli dijo que el gobierno había proporcionado diversos insumos, especialmente en términos de cultura.

«Hemos dado muchos aportes del lado cultural, por supuesto. Pero el núcleo está en la ley, hay en la propiedad intelectual», dijo Fadli en su declaración, miércoles, agosto de 2025.



Ministro de Cultura (Menbud) Fadli Zon en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Hizo hincapié en la importancia de la apreciación de todas las partes involucradas en el proceso creativo en la industria de la música, incluidos los compositores, cantantes, productores, al director musical.

«La aportación ciertamente debe apreciar a los compositores, cantantes, ecosistemas en su propia música. Debe haber ganado. Todo debe obtener de acuerdo con sus proporciones», dijo Fadli.

Respondiendo a la cuestión de la posibilidad de escuchar regalías de canciones nacionales, Fadli explicó que depende del tipo y el estado de la canción.

«Sí, podría haberse registrado. Eso significa dónde está la canción nacional? Todo es muchas canciones nacionales», dijo.

Se sabe que esto fue transmitido por Fadli Zon después de asistir a la presentación del drama musical Harmony Kila y la ceremonia de premiación, que se celebró en Taman Ismail Marzuki (Tim), Cikini, Yakarta.

El evento también fue animado por la interpretación del drama musical «Harmoni Kila», un espectáculo que elevó la diversidad de la cultura indonesia a través del arte y la música. Además, también se celebró la ceremonia de premiación de la Ceremonia Nacional de Canto, que presentaba talentos jóvenes de varias regiones en Indonesia.