Polda Riau tiene una bicicleta de arrastre, un evento en busca de semillas de jóvenes corredores y evita carreras ilegales

Pekanbaru, Viva – Polda Ditlantas Riau Volver a implementar el programa de policía creativa «Bicicleta de arrastre Sesión III «Como un esfuerzo proactivo para reducir la acción carreras callejeras ilegalesMientras imprime semillas corredor Jóvenes talentosos. La actividad se celebró el domingo 7 de septiembre a partir de las 16:30 a las 18:30 WIB, en el lugar atlético de la pista delantero Kaharuddin Nasution Stadium, Rumbai, Pekanbaru.

El evento fue dirigido por la Dirección General de la Policía RiAU, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat y fue asistido por la Dirección de Policía de RIAU de Ditlantas, representantes de la Agencia de Transporte de la Provincia de RIAU y la ciudad de Pekanbaru, la comunidad de Motor Club, el periodista de la mitad de la policía de RIAU, hasta las pendientes de las fondas participantes.

Polda Riau sostiene la bicicleta de arrastre

Un total de 50 corredores verificados que son miembros del jinete del hechicero, con un total de 150 titulares, participaron en la Sesión III de Drag Bike.

Los campeones con el mejor récord de tiempo son los siguientes:

Campeón de nombre de tiempo

Campeón I Rajas 08.50 segundos

Campeón II Kiki 08.70 segundos

Campeón III Reza 08.98 segundos

Campeón IV Ikhsan 09.39 segundos

Los ganadores reciben certificados de premio y fondos de entrenamiento presentados directamente por los Dirlantas con las filas de la Policía Regional de RIAU y el Foro LLAJ.

Rajas, quien ganó el primer lugar, expresó su agradecimiento a la Dirección General de la Policía Regional de RIAU.

«Espero que esta actividad de bicicleta de arrastre programada pueda mantenerse aún mejor. También apelo a los colegas a los que les gustan las carreras salvajes para no hacerlo nuevamente, porque además de perturbar a otros usuarios de la carretera, también es muy peligroso para ellos y para otros», dijo.

La policía regional de Dirlantas Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, enfatizó que el programa Drag Bike era una innovación policial para proporcionar un espacio alternativo positivo para la comunidad.

«Esta actividad es un paso continuo para suprimir la acción de las carreras ilegales que preocupa a la comunidad. Además, también queremos aumentar el interés público en los deportes automotrices en un lugar oficial y seguro», dijo.

Además, agregó que este programa también fue parte de los esfuerzos del enfoque persuasivo de la policía de tráfico a la comunidad, así como una serie de conmemoración del 70º Día de Tráfico de Bhayangkara.

Con la celebración de esta Sesión de Drag Bike III, la policía de Ditlantas Riau espera que la comunidad, especialmente la generación más joven, sea cada vez más consciente de la importancia de canalizar pasatiempos automotrices de la derecha, segura y lograda.