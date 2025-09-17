Polda NTT se mueve rápidos para manejar inundaciones repentinas en Nagekeo, hundió el equipo de evacuación para proporcionar asistencia logística

Nagekeeo, viva – La corriente rápida inundación El destello que golpeó el distrito de Mauponggo, Nagekeeo Regency, East Nusa Tenggara (NTT) no solo barriendo las casas y la tierra de los residentes, sino que también dejó una profunda tristeza.

En medio del pánico y la pérdida, el inspector general de policía regional de NTT, el Inspector General Rudi Darmoko, inmediatamente trasladó a su personal a estar presente en el campo, dando una sensación de seguridad y esperanzas de iluminación a la comunidad.

Desde el primer día del desastre, Polda NTT inmediatamente se movió rápidamente desplegando 102 personal conjunto, equipos médicos, para rastrear perros (K9) para acelerar el proceso de búsqueda de la víctima. No solo se centró en la evacuación, la Policía Regional de NTT también aseguró las necesidades básicas de los residentes como alimentos, medicamentos y iluminación de emergencia inmediatamente alcanzó los lugares afectados más graves.



La policía regional de NTT brinda asistencia a las víctimas de las inundaciones de Nagakeo

El jefe de policía regional de NTT, el inspector general Rudi Darmoko enfatizó que cada paso de la policía para tratar con situaciones de desastres no es solo una tarea formal, sino también una forma de preocupación para la comunidad.

«No queremos que la comunidad se sienta sola para enfrentar este desastre. La policía regional de NTT está presente para proteger, ayudar y garantizar que los residentes puedan sobrevivir en medio de condiciones difíciles. Esa es nuestra llamada humanitaria», dijo.

El movimiento rápido se lleva a cabo a través de una coordinación intensiva con los gobiernos locales, BNPB y otras agencias relacionadas. Polda NTT asegura que la distribución alivio hecho en el objetivo, incluso al área que se aisló debido a las inundaciones.

En los puntos de los refugiados, las autoridades estaban presentes no solo como distribuidor de asistencia, sino también como un oyente para los residentes que perdieron a los miembros del hogar o la familia.

La asistencia de emergencia se envía a través de dos caminos. Desde la ruta de aire, el avión CN295 lleva más de mil paquetes de comida rápida, colchones, mantas, luces solares, a generadores para las necesidades de iluminación.

Desde la ruta del mar, el barco de la policía. IBIS-6001 trae medicamentos adicionales, agua limpia, cables eléctricos y consumibles (BHP) para apoyar los servicios médicos en el campo.

Al llegar a Kupang, la Policía Regional de NTT recibió toda la asistencia e inmediatamente se distribuyó de manera uniforme a los puntos afectados. Se presta especial atención a grupos vulnerables como los niños, los ancianos y los residentes con ciertas afecciones de salud. Además de la distribución logística, la policía regional de NTT también brinda servicios de salud de emergencia para que la comunidad aún pueda sobrevivir en medio de las limitaciones.

Rudi agregó que la participación de la policía en el manejo de desastres es una forma tangible de solidaridad nacional.

«Los desastres no son solo los asuntos del gobierno local o las instituciones humanitarias, sino el llamado de conciencia para todos nosotros. La Policía Nacional, especialmente la Policía Regional de la NTT, no solo es para brindar asistencia, sino también un sentido de seguridad y certeza para la comunidad. Con K9, la búsqueda de víctimas puede ser más rápido, para que la familia continúe con la inquietud», dijo.

Detrás de la pila de logística, el sonido de la máquina generadora y los pasos del equipo de búsqueda comenzaron a aparecer la sonrisa de los residentes que regresaron cuando la ayuda alcanzó sus manos.

La presencia de las autoridades en el lugar no es solo una cuestión de distribución de bienes, sino también la presencia de nuevas esperanzas. Cada niño que regresa a comer con calma, todos los ancianos que reciben medicina, y cada familia que finalmente encuentra miembros de la familia perdidos, se convierte en una prueba clara de que la comunidad de la Policía Regional de la NTT realmente siente.

«Los desastres dejan heridas profundas, pero también muestran la fuerte unión frente a los juicios. La policía regional de NTT no quiere que la comunidad solo recuerde este desastre como una tragedia, sino también como un momento en que el estado está presente y no deja a su gente», dijo.

Cuando la logística tuvo éxito en manos de los residentes, cuando se encontró a la víctima, y ​​cuando una sonrisa decora lentamente la cara de la comunidad NTT, ahí es donde el verdadero significado del servicio del aparato.

«La policía regional de NTT quiere asegurarse de que cada lágrimas que caigan cambien con la creencia de que la gente nunca ha estado sola», dijo.