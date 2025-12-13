Polda Metro revela que las pérdidas debido a los disturbios en Kalibata alcanzaron los 1.200 millones de IDR

Jacarta – policía metropolitana Jaya reveló, pérdida como resultado de un motín que mató a dos cobradores de deudas (cobrador de deudas) frente al Cementerio de los Héroes (TMP) KalibataYakarta del Sur, se estima en alrededor de 1.200 millones de IDR.

Lea también: Llevará a cabo un caso especial sobre el caso del diploma de Jokowi el 15 de diciembre de 2025, Polda Metro: solicitud de Roy Suryo Cs



El jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, reveló que las pérdidas incluyeron puestos de tiendas de campaña pertenecientes a los residentes, motocicletas, un automóvil, así como daños a las casas de los residentes, como vidrios y edificios dañados por la turba.

«En general, se ha hecho una estimación de aproximadamente 1.200 millones de IDR de las pérdidas totales de tiendas, motocicletas, automóviles y ventanas de las casas de los residentes», dijo durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Metro Jaya, Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Lea también: Convertida en sospechosa, así luce Ayu Puspita con ropa de prisión



En total, nueve motocicletas y un automóvil fueron destruidos e incendiados. También fueron incendiados varios puestos de tiendas de campaña que han sido el medio de vida de los residentes alrededor de TMP Kalibata.

«Entendemos que los residentes sienten un trauma. Estos puestos son el sustento de la comunidad, por lo que el impacto no es sólo una pérdida material, sino también económica», dijo Budi.

Lea también: ¡Reveló! Este fue el detonante del ataque que mató a dos mujeres en Kalibata



Aunque las pérdidas estimadas se han calculado en general, la policía de Metro Jaya todavía está esperando informes oficiales de las víctimas para dar seguimiento a los casos de vandalismo e incendio provocado.

«Si se recibe el informe policial, los investigadores de la policía de Metro Jaya vendrán y llevarán a cabo procedimientos legales, incluidas medidas coercitivas contra los autores del incendio», dijo.

Aparte de eso, dijo Budi, hasta ahora no todas las víctimas han denunciado porque la condición psicológica de los residentes todavía está traumatizada después de los disturbios.

Polda Metro Jaya abre oportunidades para coordinar con los gobiernos locales para ayudar a la recuperación de los residentes afectados.

Estas medidas incluyen la revitalización de las zonas comerciales y el cálculo de ayudas para los comerciantes y residentes que hayan perdido sus propiedades.

«Intentaremos discutir si la policía de Metro Jaya, junto con el gobierno, llevará a cabo la revitalización, incluida la prestación de asistencia y la contabilidad de las víctimas», dijo Budi.

La policía de Metro Jaya todavía está investigando la situación de dos cobradores de deudas, MET (41) y NAT (32), que fueron víctimas de palizas en la zona de Kalibata, en el sur de Yakarta.

Tanto MET (41) como NAT (32) murieron tras ser agredidos por seis miembros de la Unidad de Servicios del Cuartel General en la Jefatura de Policía. Budi no pudo confirmar más si las dos víctimas tenían certificación como «cobradores de deudas».