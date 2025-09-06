Polda Metro Lokataru, el equipo de defensa se sorprendió de que la policía confiscara libros a pancartas

Yakarta, Viva – Fian Alaydrus como asistente de investigación Depósito así como el equipo de defensa del director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaendijo que los funcionarios ingresaron a la oficina de Lokataru en East Yakarta cuando sus familias y varias organizaciones de la sociedad civil estaban visitando Delpedro en el centro de detención.

«Jueves 4 de septiembre allí buscar en Lokataru. Hubo una discusión, pero la búsqueda continuó «, dijo Fian, el sábado 6 de septiembre de 2025.



Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía Foto : Haris Azhar Captura de la pantalla de YouTube

No solo la oficina, la residencia personal de Delpedro también fue atacada por la policía. Desde las dos ubicaciones, los investigadores confiscaron una serie de artículos, desde libros hasta pancartas de investigación. Esto fue cuestionado por el equipo de defensa.

«Los libros fueron tomados, ni siquiera sabíamos qué estaba relacionado con el supuesto crimen. En la oficina también había pancartas de investigación que fueron confiscadas», dijo.

Anteriormente se le dijo, la policía buscó en la policía la oficina de la Fundación Lokataru ubicada en el área de Pulogadung, East Yakarta. Este paso fue dado después de la determinación del director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, como sospechar.

«Es cierto que el investigador del metro Ditreskrimum de Kamneg Subdit Jaya hoy, esta tarde, realizó una búsqueda», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 4 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.