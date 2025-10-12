Polda Metro Jaya lanza el programa ‘Informe seguro de la ciudad vieja’, tenga en cuenta el número WA

Jacarta – Policía Metro Jaya lanzamiento Programa “Informe seguro casco antiguo“, como medida para crear zona turistica que sea seguro, cómodo y ordenado también para la comunidad. viajero.

«Este programa es parte del proyecto de cambio SIGRAVINAS (Sistema Integrado de Monitoreo y Manejo de Vulnerabilidades Ambientales Turísticas)», dijo la jefa de la Subdirección de Turismo de la Dirección de Seguridad de Objetos Vitales (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya, AKBP Rusmiati Wahyu Lestari en su declaración, el domingo 12 de octubre de 2025.

Explicó que a través de este programa el público, turistas y empresarios de la zona de Kota Tua pueden reportar diversos problemas como disturbios. seguridaddaños a instalaciones públicas y limpieza de una forma rápida y sencilla.

Subjefe de policía de Metro Jaya, general de brigada Dekananto

Este programa fue creado para que la comunidad pueda desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la seguridad y el orden en las zonas turísticas. «La participación pública es la clave para hacer de Kota Tua un verdadero espacio compartido, seguro y cómodo para todos», afirmó.

Los informes se pueden presentar a través del número oficial de WhatsApp (WA) 0813-1032-385, el código QR «Informe Seguro» que está instalado en varios puntos estratégicos del área o directamente en el Puesto de Informes Seguros On The Spot que se encuentra en el área de entrada del Salón de Bellas Artes Kota Tua.

Todos los informes serán recibidos por el centro de mando y supervisados ​​por los oficiales en el campo. El público también recibirá notificaciones sobre el progreso del informe para que el proceso sea más abierto y responsable.

Además de abrir un canal de denuncia, Polda Metro Jaya también realizó actividades de divulgación distribuyendo folletos, colocando carteles y brindando educación directa a visitantes y actores empresariales.

Rusmiati también hizo un llamamiento a toda la comunidad para que participe en el mantenimiento del orden y esté alerta ante posibles disturbios de seguridad.

Invitó a todas las partes, turistas, comerciantes y residentes locales a trabajar juntos para mantener una situación segura y propicia en Kota Tua. «Si ve algo sospechoso, infórmelo inmediatamente. Un informe puede evitar disturbios importantes», dijo.

Según Rusmiati, el espíritu de la «Guardia de Yakarta» debe convertirse en un movimiento colectivo para que cada ciudadano sienta que tiene la responsabilidad de proteger la capital.

«Protejamos Yakarta, empezando por nuestro pequeño barrio. La seguridad no es sólo tarea de la policía, sino de todos nosotros», dijo.