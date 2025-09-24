Polda Metro Jaya cooperó Bareskrim Buru ‘The Shadow of Death’ Kacab Kacab Bank que todavía está deambulando

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya afirmó solicitar ayuda de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional para Hunt, EG, fugitivo El caso de secuestro sádico que mató a la cabeza de un submarino de un banco estatal en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

«Coordinamos con Bareskrim», dijo el director de la investigación penal general de la policía de Yakarta, la comisionada de policía Wira Satya Triputra, miércoles 24 de septiembre de 2025.



Dirreskrimum Metro Jaya Policía regional, Kombes Pol Wira Satya Triputra

Hasta ahora, por ejemplo, todavía está deambulando. WIRA aún no ha especificado más sobre la búsqueda de este, por ejemplo. Los perpetradores que todavía están en el papel fugitivo deben seguir a la víctima.

«Todavía estamos buscando», dijo Wira.

Anteriormente informó, a pesar de los arrestados a 15 personas civiles y un soldado de TNI en un caso de secuestro sádico que mató al jefe de un sub -marco de un banco de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), aparentemente todavía había fugitivos.

Esto fue revelado por el director de la investigación penal general de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Wira Satya Putra. Él dijo, todavía había una persona que no había sido arrestada.

«Todavía hay una persona aún no atrapada», dijo, el martes 16 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba en condiciones trágicas con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.