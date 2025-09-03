Polda Metro fue ‘invadido’ Ojol y residentes, 5 toneladas de arroz agotadas

Yakarta, Viva – Miles de kilogramos de arroz se canalizan directamente a público como un esfuerzo para mantener la estabilidad de los precios, así como una forma de preocupación Polri. Esto fue hecho Polda Metro Jaya Al sostener un movimiento de comida barato (GPM) que fue recibido con entusiasmo por los residentes, hoy.

Leer también: Comisión niega que Pam Swakarsa regrese a la era del nuevo pedido: la política es diferente



Director de la Investigación Criminal Especial (Dirkrimsus) de la Policía de Yakarta, la comisionada de policía Ade Safri Simanjuntak, enfatizó que esta actividad no era solo distribuciónpero también una forma de supervisión para que el programa esté realmente en el objetivo.

«La Policía Nacional está presente directamente para monitorear el curso de la distribución. El objetivo es garantizar que el programa se ejecute sin problemas, transparentemente y el público siente los beneficios reales», dijo Ade Safri a los periodistas.

Leer también: Fieles para usar BBG, PGN compartió 600 paquetes de alimentos gratuitos a los conductores de gas Bajaj





Dirkrimsus polda metro jaya, kombes ade safri simanjuntak Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Este programa nacional se dirige a la distribución de cinco toneladas de arroz. Específicamente en la sede de la policía de Metro Jaya, la implementación fue invadida por la gente de varios grupos, que van desde residentes locales, conserjes, hasta conductores de taxistas de motocicletas en línea (OJOL).

Leer también: Indonesia finalmente tiene oficialmente un día nacional de seguridad de LLAJ, hay un inspector general AGUS detrás de él



Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, la adjunta comisionada senior Ardila Amry, agregó que esta actividad también debía proporcionar certeza de que el stock de arroz era seguro.

«Con el apoyo de varias partes, la Policía Nacional quiere asegurarse de que los precios sigan siendo asequibles. Las personas no necesitan preocuparse por la escasez o los aumento de los precios», dijo Ardila.

Curiosamente, aunque el precio del arroz SPHP se establece en RP. 11 mil por kilogramo, específicamente hoy gratis. Uno de los Ojols, Yogi, no pudo ocultar su gratitud.

«Esto es gratis, estaba buscando órdenes y había quienes invitaron a Rice o no. Finalmente estaba con mis amigos, había 30 personas, juntas», dijo Yogi.

Admitió que esta asistencia fue muy significativa, además, el precio del arroz estaba aumentando. «Es bastante bueno para la ayuda. Especialmente ahora que los pedidos han comenzado a ser normales, por lo que puede ser más tranquilo», dijo.