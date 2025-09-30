Polda Metro confiscó 1.14 toneladas de drogas RP1.13 billones durante 3 meses, ¡2,318 personas fueron arrestadas!

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya reveló grandes resultados en la lucha contra drogas. En el siglo III mes Finalmente, de julio a septiembre de 2025, las autoridades lograron desmantelar 1.719 casos con una evidencia total de 1.14 toneladas de narcóticos por valor de más de RP1.13 billones.

Leer también: Hacer una broma, el oficial de Zaskia Adya La Meca fue maltratado por un soldado solo por



El jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri, dijo, a partir de la divulgación, hasta 2.318 personas fueron designadas como sospechar.

«La policía de Metro Jaya llevará a cabo la destrucción de la evidencia de los resultados de la divulgación durante el período de julio a septiembre con un total de 1.14 toneladas», dijo ASEP, el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: La empleada Zaskia Adya La Meca fue maltratada por la motocicleta, el autor que era oficialmente sospechoso





Mitro Jaya Calculula (más Israel) Irre Edi Sueri

Director de la Investigación de Narcóticos de la Policía de Metro Jaya, agregó el comisionado de policía Ahmad David, de los miles de sospechosos de que había seis productores de drogas, un concesionario, 769 comerciantes y 1,542 adictos que habían sido decididos a rehabilitar a través de la coordinación con BNN.

Leer también: Los disturbios del conductor de Ojol a menudo se usan como un mensajería de drogas a través de características de paquetes instantáneos, pidiendo protección cuando un reportero



«Contra 1.542 adictos, la rehabilitación social y médica se llevó a cabo para que pudieran recuperarse», dijo Ahmad.

La evidencia confiscada fue de 604 kilogramos de metanfetamina, 221 kilogramos de cannabis, 67.7 kilogramos de metanfetamina líquida, 23 mil píldoras de éxtasis, 569 mil drogas duras, 9.1 kilogramos de topacco sintético y 19.8 kilogramos de semillas sintéticas y otras pruebas.

Según los cálculos policiales, el valor de la evidencia confiscada alcanzó Rp1.13 billones. Ese número es equivalente a ahorrar a más de 4.5 millones de personas de los peligros de las drogas.

«Esta es una prueba de nuestra seriedad en la erradicación de las drogas para salvar la generación de la nación», dijo Ahmad.