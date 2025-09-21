Polantas todavía puede usar sirenas y estribas en el camino, pero solo para esto

Yakarta, Viva – Cabeza del cuerpo Tráfico (Kakorlantas) Inspector General de la Policía Nacional Pol. Agus Suryonuroho dijo que Sirene y Estrobos Todavía se puede utilizar para tareas policiales, especialmente en actividades de patrulla y arreglos de tráfico.

Esto fue transmitido por Kakorlantas luego de una decisión de congelación temporal sobre el uso de sirenas y estribas para ciertos vehículos en actividades de escolta.

«Oficial Polantas (Policía de tráfico) Cuando está de servicio, tanto en los arreglos de tráfico como en las patrullas de rutina, aún pueden usar sirenas y estribas. Esto es importante, especialmente en la carretera de peaje, donde se necesitan señales de señal, como luces y sirenas para anticipar eventos de accidentes «, dijo en Yakarta el domingo.



La aparición del nuevo coche de Polantas Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Además, dijo Agus, esta política de congelación temporal fue al mismo tiempo una apelación al público para no instalar ni usar sirenas y estribas en vehículos privados porque podría perturbar la comodidad y el orden del tráfico.

Esta política, agregó, también está en línea con el programa «Polantas Saluding» que enfatiza la cercanía entre Polantas con la comunidad.

«A través del diálogo, la educación y la socialización directa, se espera que la comunidad comprenda cada vez más las reglas de uso de sirenas y estribas y participe en el mantenimiento del orden en el camino», dijo.

Espera que este paso pueda crear cada vez más una atmósfera de carretera ordenada, cómoda y segura, al tiempo que fortalece la confianza pública en Polantas.

Anteriormente, el general de la policía de dos estrellas enfatizó que las sirenas solo podían usarse en ciertas condiciones que realmente necesitaban prioridad.

«Incluso si se usa, la sirena es para cosas especiales, no al azar. Si bien esto es una apelación para que no se use si no es urgente», dijo.

Este paso de evaluación se tomó como una forma de respuesta positiva a las aspiraciones de las personas que se sintieron perturbadas por el uso de sirenas y estribas.

«Estamos agradecidos por la preocupación pública. Seguiremos todos los aportes. Por el momento, mantengamos conjuntamente la orden de tráfico», dijo.

En la actualidad, la policía nacional Korlantas está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores para evitar el abuso. (Hormiga)