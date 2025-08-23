Polantas recibida en DCF 2025: Campaña de seguridad Matizada ‘Racing’

Yakarta, Viva – La conciencia del tráfico a menudo se compara con la arena carreras: Todos quieren llegar rápidamente al destino, pero solo a aquellos que son disciplinados en las reglas que pueden sobrevivir a la línea final. Ese espíritu es lo que el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional está tratando de presentar a través del programa «Polantas Menetan» en medio del Festival de Cultura Dieng (DCF) 2025.

Este programa es una implementación de uno de los principales pilares de la Seguridad General Nacional (Runk), a saber, el comportamiento de los usuarios de la carretera. Si está en la pista de carreras, corredor Se requiere que los profesionales comprendan técnicas, mantengan el enfoque y respeten las regulaciones de la competencia, por lo que también se requiere que la comunidad de carreteras tenga la misma disciplina para la seguridad mutua.

Educación con un toque de festival

Kakorlantas Polri, Inspector General. Pol. Agus Suryonuroho enfatizó que la seguridad del tráfico no se enseñaba simplemente en las aulas. A través de DCF 2025, el mensaje de seguridad está lleno de un enfoque creativo, informal y divertido.

«Al estar presente en un festival cultural como DCF, queremos demostrar que el tráfico ordenado puede ser parte del estilo de vida y el orgullo de la comunidad», dijo el inspector general. Pol. AGUS.

El propio DCF asistió más de 75 mil personas en todas las edades. Al igual que la gran carrera, que es el punto de reunión de miles de espectadores, este festival es un ámbito estratégico para difundir campañas de seguridad masivas.

Safety Riding Ala «Pit Stop»

El stand de Polantas saluda en DCF 2025 como Pit Stop in the World of Racing. Allí, la comunidad puede detenerse por un momento, diálogo directamente con los miembros de los Polantas, hacer preguntas sobre Sim, Etle, a la seguridad de los niños que comienzan a usar bicicletas o moto eléctricas en la carretera.



Polantas recibió en DCF 2025

Director de Tráfico de la Policía Regional de Java Central, Kombes Pol. M. Pratama adhyasastra, incluso enfatizó: «No estamos orgullosos de tomar medidas. Si los usuarios de la carretera son ordenados, respeto mutuo, no se adelantan, entonces la suavidad y la seguridad de la conducción aumentarán».

El mensaje es simple, al igual que los corredores que saben cuándo adelantar y cuándo mantener el ritmo, los automovilistas en las carreteras públicas también deben priorizar la seguridad por encima del ego.

Curiosamente, el embajador de seguridad del tráfico distribuyó chocolate y mercancías que contenían mensajes de conducción de seguridad. Este método se convierte en un evento deportivo «truco» que hace que los visitantes se entusiasmen. Cientos de visitantes dejaron un mensaje de seguridad, como si escribiera una estrategia de carreras: felicitaciones por terminar.

Desde Dieng en toda Indonesia

Inspector General Pol. Agus Suryonuroho cerró con un mensaje que no era menos fuerte que el sonido del motor en la pista de carreras:

«Desde Dieng, enviamos un mensaje en toda Indonesia: la seguridad es una cultura. Fomentemos la conciencia y multiplicemos los esfuerzos de seguridad, para que todos puedan sobrevivir en el camino, felicidades en el hogar».

A través de este programa, Korlantas quiere enfatizar: en la carretera, todos somos «corredores». La diferencia es que el podio de la victoria no se trata de quién es el más rápido, sino quién es el más seguro.