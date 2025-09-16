Polantas en toda Indonesia sostuvo simultáneamente los baksos y bakkes, este es el objetivo

Yakarta, Viva – Dando la bienvenida a la conmemoración del día Tráfico 70º Bhayangkara, Cuerpo de tráfico (Korlantas) Polri Junto con las filas de los Polda Ditlantas a las Polres Satlantas en toda Indonesia que realizan actividades de servicio social (Baksos) y servicio de salud (Bakkes).

El Director de Registro e Identificación (Digggident) de la Policía de Tráfico de la Policía Nacional, General de Brigada Wibowo, dijo que esta actividad tenía como objetivo más cercano a las Polantas con la comunidad. A través de esta acción social, la Policía Nacional quiere demostrar que la existencia de las Polantas no es solo en términos de aplicación de la ley de tráfico, sino que también presente ofrece beneficios concretos a la comunidad.

«Esta actividad social incluye la distribución de los paquetes de alimentos a los residentes que necesitan y los controles de salud libres para familias desfavorecidas. Esta es una forma de nuestra preocupación, así como una expresión de gratitud para conmemorar el 70º Día de Tráfico de Bhayangkara», dijo Wibowo.

Agregó, se esperaba que la presencia de la Policía Nacional en este impulso fortaleciera aún más las relaciones con la comunidad. «Queremos mostrar el compromiso de la Policía Nacional para continuar asistiendo y brindando beneficios, no solo en la carretera, sino también en la vida social de la comunidad en toda Indonesia», dijo.

La serie de servicios sociales y servicios de salud se lleva a cabo simultáneamente en varias regiones, que involucran rangos de tráfico en el nivel central a los niveles regionales. La presencia de Polantas en la actividad recibió una respuesta positiva de la comunidad, que sintió de primera mano los beneficios y la atención de la institución policial.

