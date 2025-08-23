Polantas dijo que estaba presente en el Dieng Culture Festival 2025, Kakorlantas reveló un mensaje importante

Yakarta, Viva – Korlantas Polri a través del programa Polantas Saludos presentes en la red Festival de la Cultura Dieng (DCF) 2025 que tuvo lugar del 23 al 24 de agosto de 2025. Esta presencia no solo se limita a la participación en las celebraciones culturales, sino que también trae mensajes importantes, a saber, la disciplina y la conciencia del tráfico es parte de un esfuerzo para salvar vidas.

Kakorlantas El inspector general de Polri, Agus Suryonuroho, en su mensaje confirmó que el tráfico es un espejo de la cultura de la nación. «La presencia del saludo de Polantas en DCF es una manifestación concreta de que la campaña de seguridad se puede hacer de una manera creativa e inclusiva y lleno de valores de unión», dijo Agus en su declaración escrita, el sábado 23 de agosto de 2025.

Policía de la policía Policía de la policía Agus Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Además, Kakorlantas expresó su aprecio y aprecio a los organizadores de DCF y las filas de Polantas recibieron quién participó en el DCF. También invitó a todas las partes a hacer la seguridad del tráfico como conciencia colectiva, no solo obligaciones legales.

«Debemos hacer eco de la campaña de tráfico ordenada en cualquier lugar y en cualquier ocasión. En la carretera, la escuela, la oficina o el espacio público como este DCF. Del Festival de la Cultura Dieng enviamos mensajes en toda Indonesia que la seguridad es la cultura», dijo Agus.

Agregó que, a través del impulso de DCF 2025, la comunidad fue invitada a fomentar conjuntamente la conciencia colectiva y multiplicar los esfuerzos de seguridad para que todos pudieran sobrevivir en el camino y sobrevivir en casa.

