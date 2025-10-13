Pol Espargaró regresa oficialmente a MotoGP con Tech3

VIVA – Llegan buenas noticias para los fans. MotoGP y equipo tec3. Corredor de España, Pablo EspargaróRegresó oficialmente a la pista de MotoGP para sustituir a Maverick Viñales, quien actualmente aún se recupera lesión.

El regreso de Espargaró fue confirmado directamente por el partido ktm y Tech3 de cara a la serie australiana de MotoGP de 2025.

Maverick Viñales sufrió una grave lesión en el hombro izquierdo tras un accidente durante uno de los entrenamientos en Sachsenring, Alemania, hace varios meses. Aunque intentó volver a correr en las dos series siguientes, su condición nunca se recuperó por completo e incluso empeoró durante una intensa sesión en Tailandia.

«Como dije en mi anterior aparición en un Gran Premio, tener que hacerlo porque un compañero se lesionó no es algo que me guste mucho», dijo Espargaró, citado por VIVA de Chocar Lunes 13 de octubre de 2025.

“Sé que Maverick ha hecho un gran esfuerzo para seguir corriendo, así que lo primero que quiero decir es que espero que esta ausencia ayude a acelerar su recuperación”, añadió.

El director del equipo KTM, Aki Ajo, explicó que la decisión de retirar a Viñales de las dos próximas series se tomó para mantener la salud del corredor a largo plazo.

Pol Espargaró: del piloto de pruebas a la carrera completa

Lorenzo y Pol Espargaró visitan Indonesia Foto : VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

Pol Espargaró no es un desconocido en el paddock de Tech3. Reforzó el equipo en el período 2014-2016 antes de unirse a la fábrica KTM. Tras pasar a Honda y sufrir una grave lesión en 2023, Espargaró juega ahora un papel importante en el desarrollo de la moto KTM RC16 como principal piloto de pruebas.

Curiosamente, esta no es la primera vez que regresa a la pista esta temporada. Anteriormente, Espargaró había aparecido en dos series, Brno y Balaton Park y logró terminar entre los 8 primeros con un desempeño sólido a pesar de que rara vez jugó en carreras oficiales.

Si el desempeño de Espargaró en Australia y Malasia es satisfactorio, no es imposible que KTM lo considere para un papel más importante en la temporada 2026. Mientras tanto, se espera que Viñales vuelva a aparecer en las dos series de cierre de temporada en Portimão (Portugal) y Valencia (España), dependiendo de la evolución de su lesión en el hombro.