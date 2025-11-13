Poker Face cancelada en Peacock, nueva temporada con Peter Dinklage comprado

“Cara de póquer» ha sido cancelado en Peacock después de dos temporadas. Pero Daniel Johnson y Natasha Lyonne están tratando de mantener vivo al detective detector de tonterías Charlie Cale.

Las fuentes dicen Variedad el dúo está buscando una nueva versión de “Poker Face” con Peter Dinklage reemplazando a Lyonne en el papel principal. Están buscando un pedido de dos temporadas de un distribuidor diferente.

Lyonne permanecería en la serie como productora ejecutiva, mientras que Johnson seguiría siendo escritor y director. No está claro quién actuaría como showrunner. (Nora Zuckerman y Lillla Zuckerman dirigieron el programa en su primera temporada, y Tony Tost se hizo cargo de la temporada 2).

Johnson y Lyonne dijeron en un comunicado: «Hemos estado germinando este próximo movimiento juntos desde que escribimos el final de la segunda temporada. Nos encanta nuestro ‘Poker Face’ y esta es la manera perfecta de mantenerlo en marcha. Danos un momento y es posible que veamos a Charlie Cale nuevamente en esa carretera abierta».

“Poker Face” debutó en 2021, inspirada en series de misterio de la semana como “Columbo”. Siguió al detective nómada de Lyonne, Charlie Cale, que tiene una habilidad especial para detectar mentiras. El programa contó con docenas de estrellas invitadas, desde John Mulaney interpretando a un sucio agente del FBI hasta Cynthia Erivo interpretando a sextillizos.

La fecha límite dio la noticia.