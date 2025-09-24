Pokemon no involucrado en el video de Ice de Seguridad Nacional utilizando la canción temática

Pokémon Company International ha confirmado que no participó en el video de Ice Raid del Departamento de Seguridad Nacional que utiliza la canción y las imágenes del anime «Pokémon».

«Somos conscientes de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca», dijo la compañía en un comunicado a Variedad Miércoles. «Nuestra empresa no participó en la creación o distribución de este contenido, y el permiso no se otorgó para el uso de nuestra propiedad intelectual».

El video, publicado por la cuenta de la Seguridad Nacional X el lunes, muestra un montaje de arrestos realizados por los agentes de la Patrulla Fronteriza y el ICE con la canción temática «Pokémon», que incluye la letra «Gotta Catch ‘Em All». También utiliza imágenes de los créditos iniciales del programa de televisión de anime «Pokémon» con el personaje principal Ash Ketchum. El video termina mostrando tarjetas de intercambio de Pokémon falsas con fotos de hombres y mujeres arrestados por ICE y sus supuestos delitos, como homicidio involuntario, pedofilia, robo, asesinato y peligro de niños.

Esta es la segunda vez que se presenta una empresa o celebridad sin su conocimiento en un video del Departamento de Seguridad Nacional esta semana. El comediante Theo von publicó una declaración El martes después de la organización gubernamental utilizó uno de sus clips de audio en un video eliminado sobre deportaciones ilegales de inmigrantes.

«Yooo Dhs que no aprobé ser usado en esto. Sé que conoces mi dirección, así que envía un cheque. Y por favor, quítate esto y por favor mantenme fuera de tus videos de deportación de ‘Banger'», escribió Von en X. Cuando se trata de inmigración, mis pensamientos y corazón son mucho más matizados de lo que este video permite. ¡Adiós!»