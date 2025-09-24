Pokemon Legends ZA revela 140 Pokémon en la demostración del nuevo juego Pokedex

«Pokémon Legends: ZA», el primer juego «Pokémon» que se lanzará en el Switch 2, está casi aquí, y Nintendo ha revelado una cantidad de Pokémon del tamaño de Snorlax que aparecerá en el juego. La noticia se produce junto con una demo de una hora del juego, una secuela del spin-off del mundo abierto de 2022 «Pokémon Legends: Arceus», que mostró la nueva mecánica de captura y lucha.

Para comenzar, hay más personalización de personajes que cualquier juego anterior de «Pokémon». Puedes vestir a tu entrenador en docenas de peinados, atuendos, sombreros, gafas, mochilas, mochilas, las posibilidades son infinitas, lo que hace que tu personaje se sienta más personalizado que nunca. Una vez que su atuendo está listo, es hora de atrapar a algunos Pokémon en la ciudad lumiosada abierta de «Pokémon X e Y».

Lumiose City se divide en zonas salvajes, donde puedes atrapar Pokémon, y zonas de batalla, donde los entrenadores luchan para elevarse desde el rango Z hasta A. Las zonas salvajes están dispersas por la ciudad y tienen ciclos de día y noche distintos, con pokémon exclusivos deambulando en diferentes momentos del día. Sin embargo, antes de sumergirte en una batalla, puedes seleccionar los cuatro ataques de tu Pokémon de un grupo más grande de comandos conocidos. Si desea un conjunto de movimientos más defensivo o para infligir condiciones de estado, como el veneno o la parálisis, ahora puede cambiar esos movimientos sobre la marcha entre las batallas.

Al igual que «Arceus», las batallas de Pokémon Wild en «ZA» pueden moverse rápidamente, pero Alpha Pokémon más grande lanzó una pelea más y ahora puede dañar a tu entrenador. Durante una dura batalla contra un Alpha Howound y una manada de houndours, ordené a mis gyarados que usara ataques de agua mientras mi entrenador esquivaba las explosiones ardientes y evitaba desmayarse. Afortunadamente, hay cafés que curarán a tu equipo herido como los centros Pokémon.

Las batallas de entrenadores también obtienen una actualización con objetivos de bonificación que le dan puntos extra para aumentar su clasificación ZA. Algunos de los bonos incluyen esconderse en los enemigos para obtener un ataque sorpresa, aterrizar un KO de un solo golpe o usar un cierto tipo de movimiento para iniciar una batalla. El resto de la demostración incluyó una pelea contra el recién revelado Mega Victreebel que se volvió gigantesco y se volvió deshonesto.

«Pokémon Legends: ZA» se libera en el interruptor y el interruptor 2 en octubre. 16. Beow, ver los 142 Pokémon que se confirman hasta ahora para aparecer en el juego. También habrá mega versiones de varios Pokémon, incluidos Charzard X e Y, Alakazam, Slowbro, Victrebel, Gengar, Kangaskan, Pinsir, Gyrado, Dragonite, Ampharos, Tyranitar, Gardenitar, GarbeVoir, Mawile, Allaria, Banette, Absol, Salamence, Lopunny, Lucario, Gallade, y Hawle, y Hawle.