Pojk observa el ataque de cierre completo a medida que crece la ira pública sobre los problemas







Actualmente se está realizando una huelga de cierre completo en Pakistán Jammu y Cachemira (Pojk)Con todos los mercados, tiendas y centros de negocios cerrados. Las calles y los callejones en toda la región están desiertos, ya que la población de Cachemira muestra un fuerte apoyo al Comité de Acción Conjunta al detener todas las actividades comerciales.

Según un informe de Samaa TV, Life in Pojk se detuvo el lunes después de una llamada de huelga del Comité de Acción Pública. La protesta condujo al cierre de los mercados, la suspensión de los servicios de transporte y la interrupción en las redes de comunicación en medio de la creciente ira pública por los problemas de larga data y no resueltos.

Samaa TV señaló además que aunque las escuelas estaban oficialmente abiertas, las aulas permanecieron vacías ya que la mayoría de los estudiantes se quedaron en casa. El informe también enfatizó que, por segundo día consecutivo, los servicios de Internet y teléfonos móviles permanecieron suspendidos durante todo el POJK. En un movimiento raro, incluso los servicios telefónicos fijos se cortaron, profundizando el aislamiento de la región del resto del mundo.

La huelga fue iniciada por el Comité de Acción Pública, que ha presentado una lista de 38 demandas. La clave entre ellos es la eliminación de 12 escaños reservados para los refugiados y la eliminación de privilegios otorgados a la élite política. El comité también ha anunciado planes para celebrar una manifestación más tarde en el día para intensificar su movimiento de protesta.

El medio de comunicación paquistaní Dawn informó que las autoridades celebraban marchas de bandera en las principales ciudades de Pakistán ocupadas por Jammu y Cachemira el sábado, demostrando su poder en medio de una calma tensa. Mientras tanto, los líderes de una alianza de la sociedad civil continuaron reuniendo el apoyo al cierre de la región el lunes.

Según Dawn, en Muzaffarabad, Shaukat Nawaz Mir, un miembro central del Comité de Acción Pública, se dirigió a una multitud, enfatizando que su campaña no está en contra de ninguna ideología o institución, sino que está dirigida a asegurar los derechos genuinos de su pueblo, que se ha negado durante más de siete décadas bajo varios pretextos.

Describió la huelga como «Plan A», pretendía enviar un mensaje claro de que la paciencia de las personas se ha agotado, instando a las autoridades a otorgar sus derechos o a la cara. reacción pública. Mir también reveló que la alianza tiene estrategias de respaldo, planes B y C, siendo el Plan D el más severo si sus demandas permanecen insatisfechas.

