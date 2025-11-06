‘Point of Change’ se estrenará en AFM a través de Gleneagles Films

Rebeca ColeyEl documental sobre surf híbrido “Point of Change” se lanzará a las ventas en AFM a través de Michael Ryan en Películas de Gleneagles.

La película ganó el premio al mejor largometraje documental en los Premios de Cine de Los Ángeles y el premio Committee Choice Award en el Aeropuerto Internacional de Bali. Festival de Cine. The Guardian la calificó como “una película hermosa, apasionante y que invita a la reflexión”.

“Point of Change” cuenta la historia real del descubrimiento del punto de ruptura perfecto para surfear en la bahía de Lagundi en la isla de Nias, Indonesia, y los dramáticos acontecimientos que se desarrollaron para la gente y el lugar: una historia de lo que sucede después de descubrir el paraíso.

“Point of Change” es la historia de una comunidad isleña que cambió dramáticamente para siempre, y narra a los primeros surfistas que “descubrieron” este punto y la “ola perfecta” a principios de la década de 1970 en la entonces remota isla de Nias, y las dramáticas consecuencias no deseadas que siguieron: devastadoras repercusiones sociales y ecológicas para la gente y el lugar.

La película ofrece una combinación de testimonios en primera persona, archivos Super 8 nunca antes vistos, entrevistas contemporáneas y animación, con una partitura original compuesta por el compositor ganador del Premio de la Academia Stephen Warbeck y con nuevas pistas musicales exclusivas de Paul Oakenfold y músicos locales.

La película ya ha sido vendida a Madman Films/Garage en Australia, que la estrenará en cines a principios del próximo año.

La película está producida por Enriched Media Group y Nias Film Limited, junto con Red Squirrel Studios. Está producida por Philip Burgin, Martin McCabe y Mick Southworth, y coproducida con Eddy en París. La dirección de animación corre a cargo de Maxine Bruneel.