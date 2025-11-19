¿Podrían los WR-Needy Giants reunirse con un ex jugador profesional de bolos?

El Gigantes de Nueva York En 2025 se han visto perjudicados en términos de lesiones.

Todo comenzó con el prometedor receptor abierto estrella Malik Nabers rompiendo su ligamento cruzado anterior en la Semana 4 contra el Cargadores de Los Ángeles.

Luego continuó con sensación de novato. Casa de impuestos Cam fracturándose el tobillo en la Semana 8 contra el rival de división Águilas de Filadelfia.

Las lesiones se han acumulado, dejando al mariscal de campo novato Dardo Jaxson poco o nada con qué trabajar.

Nueva York no tuvo muchos receptores sanos durante Jameis Winston para trabajar el domingo contra el Empacadores de Green Bay.

Isaías Hodgins, un ex Gigante que acababa de ser despedido del Acereros de Pittsburgh equipo de práctica la semana del juego, lideró al equipo en recepción.

Dado que se espera que Dart regrese al redil esta semana, Nueva York no puede sacar a relucir el mismo núcleo de receptores y esperar resultados positivos.

Es por eso que deberían considerar traer de vuelta a un viejo amigo para reforzar su espacio.

¿Podrían los Gigantes traer de vuelta a Odell Beckham Jr.?

Antigua Nueva York Gigantes receptor abierto Odell Beckham Jr. fue reinstalado el martes después de cumplir una suspensión de seis juegos por violar la política de PED de la NFL.

Beckham ahora es elegible para firmar con cualquier equipo y jugar de inmediato.

No ha habido ningún interés reportado en Beckham por parte de equipos contendientes necesitados de receptores abiertos, lo que podría dejar la puerta abierta para una reunión en Nueva York.

¿Deberían los Giants, con todos sus problemas de receptores, darle una oportunidad al jugador de 33 años?

A este ritmo, Nueva York no tiene nada que perder, y no es como si agregar a Beckham a la alineación le quitara repeticiones a los jugadores que las necesitan.

En todo caso, los Gigantes sólo necesitan más profundidad en la posición.

Con sus mejores receptores siendo Wan’Dale Robinson y Hodgins, Beckham podría entrar y tener un papel inmediatamente.

no es como Jalín Hyatt, La decepcionante selección de tercera ronda de 2023 del equipo te está dando más de lo que Beckham daría en esta etapa de su mandato con los Giants.

Si los Giants quieren mantener el desarrollo de Dart avanzando en la dirección correcta, le darán tantas armas como sea posible para trabajar, y Beckham es posiblemente el mejor receptor de pases disponible en el mercado.

¿Qué posibilidades hay de que se produzca una reunión entre los Giants y Odell Beckham?

Desafortunadamente, no es probable que los New York Giants traigan a Beckham de regreso a Nueva York, incluso con sus problemas actuales en la posición.

El quid de la cuestión es que el ex destacado de LSU no ha logrado un resultado productivo NFL temporada desde 2019.

El año pasado, Beckham apareció en nueve partidos para el Delfines de Miami y atrapó sólo nueve balones para 55 yardas.

Antes de eso, estuvo con el cuervos de baltimore, donde jugó 14 partidos con Lamar Jackson, atrapando 27 pases para 565 yardas y tres touchdowns.

Beckham simplemente ya no es una opción de recepción número uno y es un receptor abierto rotacional.

Matt Sidney, de GMEN HQ, cree que Beckham no encaja debido a la situación de los Giants como equipo.

«Para los fanáticos de los New York Giants que se preguntan si todavía es posible una reunión, no contengan la respiración». escribió Sídney.

«El regreso de Beckham a la elegibilidad es levemente interesante desde la perspectiva de la historia, pero no mueve la aguja en lo más mínimo sobre dónde se encuentra este equipo en este momento, lo cual es a la vez fastidioso y comprensible».

Si bien ciertamente no es un factor decisivo, la incorporación de Beckham ciertamente sería emocionante para los fanáticos de toda la vida y al menos sería otra opción para atrapar pases para Dart.