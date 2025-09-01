¿Podría traer su primera nominación al Oscar?

Puede ser hora de que la Academia invite al «Sandman».

Adam Sandler ha sido durante mucho tiempo una de las estrellas más rentables de Hollywood, pero su trabajo en Noah Baumbach «Jay Kelly«Finalmente podría llevarlo a donde los críticos y los cinéfilos han querido verlo durante mucho tiempo: en la carrera de los Oscar.

El estreno de los Estados Unidos en el Festival de cine de Telluride Marcó un momento que definía su carrera para Sandler, quien se unió a Baumbach y la coprotagonista Laura Dern en el escenario cuando el cineasta recibió un tributo de medallón de plata. Dern, quien ganó su actriz de reparto al Oscar por «Matrimonio Story» de Baumbach (2018), elogió a su colaborador de toda la vida, mientras que Sandler reflexionó sobre la capacidad de Baumbach para «escribir las palabras más hermosas».

A pesar de su dominio de taquilla, Sandler rara vez ha sido considerado un contendiente serio de los Premios de la Academia. A lo largo de los años, los críticos han defendido su trabajo en películas como «Punch-Drunk Love» de Paul Thomas Anderson, las frenéticas «Gems» de los Safdie Brothers y el drama de baloncesto de Jeremiah Zagar «Hustle», que le valió una nominación SAG. Sin embargo, el asentimiento del Oscar se ha mantenido esquivo.

En «Jay Kelly», Sandler interpreta a Ron, el devoto gerente de la estrella de cine ficticia Jay Kelly, interpretada por George Clooney. Este es el tipo de personaje que podría resonar fuertemente con los votantes: un hombre que se sacrifica por el arte y el legado de otro, reflejando a los agentes y gerentes no anunciados que hacen que Hollywood funcione.

Algunos podían ver similiaridades a una serie de roles en películas de James L. Brooks como Jack Nicholson en «Términos de cariño» (1983) y podrían prepararlo para una carrera que podría imitar las Omparisons de Robert Downey Jr. al triunfante de la campaña de apoyo de un actor de apoyo para un turno de apoyo de una carrera de apoyo. Todo esto dependerá de lo bueno que sea «Jay Kelly» en general con la academia.

Aunque Clooney proporciona la potencia estrella de la película, Sandler emerge como el ancla emocional. Su humor irónico y su vulnerabilidad inesperada han llamado la atención, incluso cuando las críticas para «Jay Kelly» han sido buenas, en lugar de brillantes.

Jay Kelly. (Presentado LR) Laura Dern como Liz, George Clooney como Jay Kelly y Adam Sandler como Ron Sukenick en Jay Kelly. Cr. Peter Mountain/Netflix © 2025.

Aún así, no es un escaparate de un solo hombre. Billy Crudup ofrece una actuación aguda y que roba la escena en su breve tiempo de pantalla, mientras que Dern proporciona la gravedad constante por la que ha sido conocida durante mucho tiempo, agregando capas a la exploración de fama, arte y sacrificio de la película.

Como distribuidor, Netflix ha construido una reputación por parar películas con un consenso crítico desigual en la contención de premios importantes, desde «Emilia Pérez» (2024) hasta «La prueba del Chicago 7» (2020) y «Don’t Look Up» (2021). La maquinaria del streamer es crucial para garantizar que Sandler se mantenga en el centro de atención, especialmente porque la plataforma equilibra otros aspirantes de premios como «Frankenstein» de Guillermo del Toro y «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow.

Pero seamos realistas por un momento … Esta es una película hecha para los artistas de Hollywood.

Baumbach coescribió «Jay Kelly» con Emily Mortimer, creando una historia que se siente hecha a medida para los expertos de Hollywood. Relacionando la relación entre una estrella de cine y su gerente mientras navegan por la fama, el arrepentimiento y la mortalidad, la película ofrece una carta de amor a aquellos que trabajan detrás de la cortina de la celebridad. Esa meta-narrativa podría darle a Sandler una ventaja con los votantes de la academia que se ven a sí mismos en la historia. ¿Y quién sabe? Quizás Clooney, dos veces ganador del Oscar para «Siriana» (2005) en el apoyo al actor y «Argo» (2012) en Mejor Película, puede encontrar una manera de meterse en lo que seguramente será, una categoría de actor principal extremadamente competitiva.

Pero para Sandler, que ha pasado décadas siendo subestimados por los críticos mientras adoran el público, «Jay Kelly» finalmente podría ofrecer un lugar para que ambos grupos se reúnan y celebren al actor icónico.