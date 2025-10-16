Podría ser un momento de sanación, aquí tienes 5 consejos para dar un paseo tranquilo en taxi

VIVA – En medio del ajetreo acelerado de la vida urbana, bastantes personas se sienten cansadas y estresadas incluso antes de que termine el día. Una encuesta del Instituto de Salud McKinsey señaló que más del 60% de los trabajadores urbanos experimentan agotamiento emocional debido a rutinas ocupadas y viaje que está lleno de presión. De hecho, los viajes diarios, incluso cuando se conduce TaxiPuede ser un pequeño momento para restablecer la calma, si se hace de la manera correcta.

Esta es la razón por la que muchas personas están empezando a darse cuenta de la importancia de hacer de su tiempo de viaje un “espacio tranquilo”. Como afirmó Monita Moerdani, directora de marketing de PT Blue Bird Tbk, a través de la campaña #TenangBersamaBluebird.

«Queremos ser conscientes, estar atentos, para poder ser felices en el camino, tenemos que sentirnos tranquilos, tenemos que sentirnos cómodos y seguros», dijo Monita en la zona del sur de Yakarta el jueves 16 de octubre de 2025.

Monita añadió que esta filosofía se inspiró en el significado del símbolo del pájaro azul, que proviene del folclore europeo y simboliza la felicidad simple.

«La felicidad no requiere ir al extranjero o a las montañas. Pero en pequeños momentos podemos obtener una pequeña alegría, una alegría simple», dijo.

Partiendo de esa idea, a continuación te damos cinco consejos para que viajar en taxi sea un momento tranquilo y agradable, y no sólo una rutina agotadora.

1. Elija sabiamente el tiempo de viaje

Los atascos de tráfico son una importante fuente de estrés para muchas personas. Si es posible, planifique su hora de salida un poco antes para no tener prisa. Viajar sin prisas ayuda a que la mente se mantenga tranquila y el cuerpo más relajado. Así que aprovecha este tiempo para respirar profundamente, calmar tu mente o simplemente disfrutar del ambiente.

«Los momentos en la carretera son, en realidad, los momentos más valiosos de cada día», afirma Monita.

2. Crea un ambiente confortable en el taxi.

Una de las formas más sencillas de mantener la tranquilidad es garantizar la comodidad mientras viaja. Elija la posición adecuada para sentarse, ajuste la temperatura del aire acondicionado a su gusto y no dude en pedirle al conductor que ponga música relajante. Este pequeño paso puede hacer que el viaje sea más ligero y agradable.