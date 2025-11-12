¿Podría sentir que el tiempo corre rápido una señal del fin del mundo? Esta es la explicación de los líderes religiosos

Jacarta – ¿Alguna vez has sentido tiempo caminando tan rápido? Aunque acababa de despertarme por la mañana, me encontré de nuevo por la mañana. O lo más cercano, en cuestión de los próximos días entraremos en 2026. ¿Es cierto que el tiempo va demasiado rápido o vamos demasiado lento?

Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo ve esto el Islam? Ustaz Khalid Basalamah en su carga en su cuenta de Instagram, el martes 10 de noviembre de 2025, dijo que un fenómeno como este no es sólo un sentimiento sino una señal de lo que el Profeta SAW dijo hace más de 1.400 años.

«¿Alguna vez has sentido que el tiempo pasa tan rápido? Era solo la mañana, de repente se hizo tarde. Justo el comienzo del mes, de repente era el fin del año. Las rutinas parecían girar sin pausa, y los días pasaban sin tener tiempo de sentirlos realmente. Este fenómeno no es sólo un sentimiento, sino una señal que el Profeta ﷺ dijo hace más de 1400 años», escribió Ustaz Khalid Basalamah, citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Ustaz Khalid Basalamah reveló además en su carga que Rasulullah SAW dijo una vez, lo que significa que «el día del juicio final no sucederá hasta que el tiempo parezca acortarse». Así que un año se siente como un mes, un mes como una semana (viernes), una semana como un día, un día como una hora y una hora como una llama (que rápidamente se apaga)’, HR At-Tirmidhi: 2332, juzgado auténtico por Al-Albani.

Como explicó Ustaz Khalid Basalamah, el ulema explicó que lo que se quiere decir no es una reducción en la cantidad de tiempo físico, un día sigue siendo de 24 horas, sino una reducción en las bendiciones del tiempo. Esto significa que el tiempo se siente rápido porque ya no trae beneficios y bondades como debería.

Esto puede suceder por dos cosas. En primer lugar, la gente está cada vez más ocupada con los asuntos mundiales y la calumnia del fin de los tiempos, de modo que no se dan cuenta de que el tiempo pasa tan rápido. En segundo lugar, se dedica tiempo a cosas que no son útiles, de modo que te sientes cansado pero obtienes pocos resultados y pierdes tus bendiciones.

«Este fenómeno es muy real hoy en día. Muchas personas se quejan de que 24 horas no son suficientes. Aunque la tecnología se está volviendo más sofisticada, las bendiciones del tiempo se pierden cada vez más. Estamos ocupados con el mundo, pero nos olvidamos de la adoración, la familia y un corazón tranquilo. Este hadiz no es solo información, sino una advertencia. Cuanto más rápido pasa el tiempo, más cerca estamos del fin de los tiempos. El tiempo es una confianza, así que llénelo con buenas obras, no con ocupaciones inútiles. No cuente solo los días, sino use cada segundo como un provisión para la otra vida, Allāhu Ta’ālā a’lam bishawāb», explicó Ustaz Khalid Basalamah.