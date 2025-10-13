Podría perder al Estado hasta 6 billones de IDR, se revocarán los permisos de 2.039 puestos y minoristas de fertilizantes subvencionados

Jacarta – El gobierno revoca permiso 2.039 parardistribuidores y minoristas fertilizante subvención quienes se compruebe que han cometido violaciones en su implementación en el terreno.

El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, destacó que esta postura firme era un paso del Gobierno para proteger los intereses de los agricultores de toda Indonesia.

«Ha habido quejas de agricultores en toda Indonesia, encontramos que 2.039 quioscos, distribuidores y minoristas tenían problemas. Hoy anunciamos que sus permisos han sido revocados», dijo el Ministro de Agricultura en una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 12 de octubre de 2025.

Explicó que la medida de revocar el permiso se tomó luego de que una investigación inicial encontró miles de casos de violaciones. En forma de un aumento del precio de los fertilizantes NPK subvencionados, la urea, entre un 18 y un 20 por ciento del precio de venta más alto, lo que perjudica considerablemente a los agricultores.

«Porque lo comprobamos uno por uno. Nuestros amigos enviaron un equipo para comprobarlo y las pruebas estaban ahí. Mucha gente se quejó. Al final, enviamos un equipo silencioso al campo para comprobarlo directamente. Encontramos el precio de inmediato, compramos el fertilizante, tomamos la prueba y la guardamos», explicó Amran.

Pupuk Indonesia abre el registro para actores comerciales de distribución (PUD)

El Ministerio de Agricultura, continuó Amran, estima que las pérdidas debidas a prácticas fraudulentas alcanzan los 600.000 millones de euros al año. Si se deja durante una década, las pérdidas potenciales para los agricultores podrían alcanzar los 6 billones de IDR.

Amran enfatizó que esta acción firme está de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto para que el sector de instalaciones de producción agrícola esté libre de prácticas de manipulación. Porque esto va en detrimento de los agricultores como punta de lanza de la seguridad alimentaria nacional.

Además, aseguró que la revocación de permisos no interferiría con la distribución de fertilizantes. porque todos los suministros se han calculado de manera que las necesidades de los agricultores sigan satisfechas, especialmente durante el período pico de siembra, de diciembre a enero.

«Pero (si alguien) piensa que tiene razón, puede transmitir una aclaración a la junta directiva (de Pupuk Indonesia). Pero hoy lo retiramos, esto no está permitido, esto no puede suceder. Esto ha sido un juego durante mucho tiempo», enfatizó.

El Ministerio también está preparando medidas para sustituir los quioscos problemáticos por socios nuevos y más profesionales. Esto incluye alentar a la Cooperativa Aldea Roja y Blanca/Kelurahan (Kopdes Merah Putih) a convertirse en una cadena de distribución de fertilizantes para que las líneas de suministro sean más cortas y más eficientes.

Amran explicó que mejorar la gestión de fertilizantes tiene como objetivo garantizar que los subsidios sean los objetivos correctos, de modo que aumente el bienestar de los agricultores y la productividad agrícola nacional pueda impulsarse hacia la independencia y la autosuficiencia alimentaria sostenible.