¿Podría la pérdida de los Atlanta Hawks significar el cambio de Trae Young?

No le ha ido bien Halcones de Atlanta últimamente. Anteriormente con marca de 15-12 y estando entre los seis mejores equipos del Este, este equipo ahora ha visto Seis derrotas seguidas.

El juego contra el Knicks Es uno que parecía que tenían entre manos tarde. Las pérdidas de balón al final les salen caras.

El desafortunado momento de la racha perdedora es que coincide con el regreso de Trae Young de una ausencia de un mes. Atlanta no ha logrado ninguna victoria desde que Young regresó.

A medida que las cosas sigan yendo mal para el equipo, se harán preguntas sobre el futuro. Tanto de Young, de Quin Snyder, y quizás de algunos de los veteranos del equipo.

¿Debería Atlanta considerar cambiar a su escolta 4X All-Star y seguir adelante?

Trae Young lucha por cumplir

A lo largo de su NBA En su carrera, Trae Young ha sido un gran creador. Desde toda la cancha y en los grandes momentos, el veterano ha estado ahí para ayudar al equipo cuando lo necesitaban desesperadamente. Sin embargo, ahora las cosas han empezado a ir por el otro lado y el equipo ha sufrido una larga racha.

Es cierto que ha sido sorprendente ver comenzar una racha de derrotas después del regreso del escolta 4X All-Star, pero ese ha sido el caso aquí. Trae había anotado más de 30 puntos en dos de sus tres juegos anteriores antes de poner una línea dura anoche.

Young terminó con nueve puntos y 10 asistencias, perdió el balón seis veces y disparó 2-9 desde la cancha.

Otros jugadores han tenido buenos momentos para Atlanta, al menos.

Jalen Johnson y su ruptura increíble han sido la historia más importante dentro del equipo este año, incluso más que Young por su lesión. Nickeil Alexander-Walker Convertirme en un francotirador después de unirme también ha sido muy positivo.

Kristaps Porzingis Se suponía que iba a entrar y cambiar las reglas del juego, pero ha estado alejado del equipo, principalmente. Similar a su tiempo en Boston hace una temporada, una enfermedad lo ha mantenido en cualquier lugar menos en el suelo.

¿Es hora de cambiar las cosas en ATL?

¿Es hora de que Atlanta cambie a Trae Young?

Desde hace algunos años circulan rumores sobre Trae Young y su futuro en Atlanta. Si bien nunca pareció que un comercio era inminente, ahora parece que esas conversaciones podrían tener algún mérito.

Con Young en la cancha, Atlanta ha tenido históricamente una mala defensa esta temporada. Sólo han sido 10 partidos los que ha jugado, pero aún así. No todo eso debería atribuirse al armador, pero los mejores números cuando está fuera sugieren que esto no es una casualidad.

Con una opción de jugador para la próxima temporada, Young podría decidir dónde quiere jugar, independientemente de si se materializa o no un intercambio. Dependería de Atlanta conseguir el paquete comercial adecuado para adquirir una estrella, u optar por traer una pieza para reestructurar a Jalen Johnson.

Un equipo con marca de 15-18 que parece encaminado a un posible cuarto viaje consecutivo de play-in no puede descartar nada. Hay mucho talento en Atlanta, pero claramente no han maximizado todo su potencial.

No han ganado una serie de playoffs desde que llegaron a las Finales de la Conferencia Este en 2021, y parece que eso tendrá que cambiar pronto.

Atlanta no necesariamente tiene que mover a su estrella de la franquicia. Pero vale la pena señalar que, dado que las pérdidas comenzaron desde su regreso, puede valer la pena escuchar ofertas.