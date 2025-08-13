Podría enfrentar daños por parte de los seguidores de Savarkar, la ideología de Godse: Rahul le dice a la corte







Líder del congreso Rahul Gandhi Según los informes, un tribunal de Pune en Maharashtra escuchó un caso de difamación contra él que podría enfrentar daños por parte de los seguidores de la ideología de Vinayak Damodar Savarkar y Nathuram Godse, y proporcionar «protección preventiva» es la obligación constitucional del estado, informó el PTI.

Rahul Gandhi, quien enfrenta un caso de difamación presentado por Satyaki Savarkar, sobrino nieto de Vinayak Damodar Savarkar, hizo el reclamo en una solicitud ante el Tribunal Especial por casos contra parlamentarios y MLA en Pune.

El caso, cuyo juicio aún no ha comenzado, se refiere a ciertos comentarios presuntamente hechos por Rahul Gandhi contra VD Savarkar, Freedom Fighter e Hindutva Ideologue.

Según el PTI, la solicitud, presentada ante el magistrado judicial (primera clase) Amol Shinde por el abogado de Gandhi, Adv Milind Pawar, dijo que el demandante Satyaki Savarkar había admitido que también es un descendiente directo, a través de Lineage Maternal, de Nathuram Godse y Gopal Godse, el principal accionado en el Assorsión de Mahatma Gandhma.

Rahul Gandhi es el líder de la oposición en el Lok Sabha y recientemente celebró una conferencia de prensa en Nueva Delhi, colocando ante la nación evidencia de fraude electoral por parte de la Comisión Electoral, dijo la solicitud.

También organizó una protesta en las instalaciones del Parlamento, elevando consignas como «Vote Chor Sarkar».

«Además, durante el debate parlamentario sobre el tema de Hindutva, hubo un intercambio acalorado entre el Primer ministro y Rahul Gandhi, un asunto bien conocido por el público. En este contexto, hay pocas dudas de que el demandante, sus bisabuelos (las dioses), aquellos relacionados con la ideología de Vinayak Savarkar y algunos seguidores de Savarkar que actualmente están en el poder, pueden albergar hostilidad o resentimiento hacia Gandhi «, dijo la aplicación, según el PTI.

«A la luz de la historia documentada de las tendencias violentas y anticonstitucionales vinculadas al linaje del demandante, y considerando el clima político prevaleciente, existe una clara, razonable y sustancial de la aprehensión de que Rahul Gandhi puede enfrentar daños, implicación injusta u otras formas de apuntando por la suscripción de personas que suscriben a la Apriología de Vinayak Damodar Damodar. El miércoles.

Dado el registro histórico de la violencia política vinculada a las facciones extremistas y al patrimonio ideológico político del demandante, junto con el clima actual de la mayor hostilidad, la aprensión no es ni vaga ni infundada, dijo, «en tales circunstancias, la protección preventiva no solo es prudente sino que es una obligación constitucional sobre el estado», informó el PTI.

El abogado Pawar dijo que esta ‘Pursis’ o solicitud se presentó como una medida de precaución con el objetivo de «salvaguardar legalmente la equidad, la integridad y la transparencia de los activos actuales».

«No se puede descartar que ciertas personas inspiradas en la ideología y opiniones inconstitucionales de Vinayak Damodar Savarkary poseer la misma mentalidad peligrosa que Nathuram y Gopal Godse, pueden representar una amenaza para la vida de Rahul Gandhi «, dijo el abogado, según el PTI.

El tribunal ya ha otorgado la fianza a Gandhi en el caso.

Al reaccionar ante la súplica, Satyaki Savarkar dijo que era frívolo y se presentó con la intención de retrasar el juicio. «Los hechos mencionados en la solicitud de Gandhi no tienen nada que ver con el presente caso», dijo a los periodistas, informó la agencia de noticias.

Satyaki Savarkar ha presentado una queja contra Rahul Gandhi, alegando que en un discurso realizado en Londres en marzo de 2023, el líder del Congreso afirmó que VD Savarkar había escrito en un libro que él y cinco de sus amigos alguna vez golpearon a un hombre musulmán y él (Savarkar) se sintió feliz, informó PTI.

Satyaki Savarkar Dijo que nunca se produjo tal incidente, y que VD Savarkar nunca escribió tal cosa en ningún lado.

(con entradas PTI)





Fuente