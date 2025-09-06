¿Podría 3D regresar con la ayuda de AI de bajo costo?

Es 3D ¿Cinema establecido para otro gran avivamiento? Las tendencias de la audiencia y los movimientos de la industria en esa dirección, pero puede ser alimentado por una fuerza potencialmente destructiva: la inteligencia artificial.

La venta de boletos en 3D de América del Norte aumentó un 34% desde mayo, junio y julio de 2024 hasta el mismo período de este año, según el estudio de Reald de datos de comScore. Con formatos como Reald 3D, 4DX e IMAX 3D 3D Dominante Exposición Premium, siete de los diez mejores lanzamientos de mayo a julio obtuvieron $ 222 millones combinados en pantallas 3D, o el 13% de todos los boletos vendidos.

La tendencia al alza refleja la voluntad de los espectadores de pagar un costoso $ 18.51 por un boleto 3D promedio, alrededor de $ 4 más que 2D, por realD/comscore. Es un buen augurio para una amplia gama de películas, desde la épica «Avatar: Fire y Ash de James Cameron, que se realizará el 19 de diciembre de los estudios del siglo XX, hasta una restauración de Werner HerzogEl Doc Arthouse 2010 de 2010 «Cave of Forgotten Dreams», a principios del próximo año de la compañía de cine independiente.

Y esa es solo la punta del iceberg. Los despliegue de la nueva tecnología de proyección láser están mejorando los problemas con la oscuridad de la pantalla, si no los dolores de cabeza y las náuseas de algunos espectadores. Lightstorm Entertainment de Cameron está preparando una pizarra que incluye dos secuelas más «Avatar» (debido en 2029 y 2031, respectivamente), un proyecto de concierto 3D de Billie Eilish y planes más grandes que se anunciarán pronto. Lugares inmersivos como Cosm en Los Ángeles y Dallas y la esfera en Las Vegas están permitiendo que el público experimente películas antiguas de una manera espectacular. Y Event Cinema está atrayendo más multitudes a los cines. Agregue la tecnología de IA que podría reducir drásticamente los costos de conversión 2D a 3D, y una avalancha de avivamientos nuevos y primerizos en 3D podría llegar pronto a un multiplex cerca de usted.

El presidente de los cines de IMAX, Mark Welton, dice que el formato 3D IMAX «es una parte importante de nosotros», pero minimiza su impacto en América del Norte. «La demanda es muy fuerte en los mercados internacionales, especialmente Asia-Pacífico en los últimos años», dice. En parte en respuesta a esto, los estudios nacionales están intensificando su juego. «Están haciendo más pensamiento [3D]», Dice el vicepresidente senior de los teatros de AMC, Ryan Wood.» Por ejemplo, cuando se acercaba «cómo entrenar a su dragón», muchos 3D estaban en su marketing inicial «.

Pero otro renacimiento en 3D, después de la introducción de principios del siglo XX del formato, el apogeo de los años 50 y el auge posterior a 2009 después de un éxito de «Avatar» de $ 2.9 mil millones, tendría que superar varios obstáculos. Para empezar, los sistemas de video caseros 3D y las versiones de Blu-ray/DVD se han secado en la era de la transmisión, eliminando prácticamente los ingresos auxiliares del formato.

El «Avatar: The Way of Water» de $ 2.3 mil millones de Cameron de 2022, que regresa durante una semana el 3 de octubre, probablemente inspiró el creciente número de conversiones 3D para películas de gran presupuesto en teatros seleccionados. Los números oficiales son difíciles de conseguir, pero una estimación de la industria colocó un costo de conversión de la película de tentpole de acción real en alrededor de $ 15 millones a principios de la década de 2010. En los últimos años, la competencia feroz, la consolidación y el más trabajo en el extranjero lo redujeron a alrededor de $ 5 millones. Por lo tanto, los estudios están colocando principalmente apuestas seguras en las películas de franquicias, incluidas las entradas de 2025 «Tron: Ares», «Predator: Badlands», «Wicked: For Good», «The Spongebob Movie: Búsqueda de cuadrados» y «Zootopia 2.

La contracción del mercado para la IP original en 3D también se puede sentir en los festivales de cine. En comparación con una época con estrenos del festival de cine de Nueva York de gran presupuesto como la fantasía de 2011 de Martin Scorsese, «Hugo» y la aventura de Ang Lee en 2012 «Life of Pi», la única película 3D en la alineación de Toronto de este año es el corto experimental de Blake Williams, «sentido». Y la única característica 3D que se reproduce en cualquier festival de otoño superior es una restauración del 15 aniversario de 6k de «Cave of Forgotten Dreams» de Werner Herzog, presentada el 1 de septiembre en el Telluride Film Festival.

En un SPRY de 82 años, Herzog acaba de recibir un premio de logro de por vida en Venecia y tiene dos nuevas características: el «Bucking Fastard», liderado por Kate y Rooney Mara, y los Doc «Elefantes Ghost», más dos libros nuevos. La «cueva» del autor alemán presenta las pinturas más antiguas del mundo con su narración distintiva, a veces inexpresiva.

«Para mí, se ve casi como una nueva película», dice. «El [epilogue] Sobre los cocodrilos mutantes albinos radiactivos, que es donde la película vuelve completamente salvaje, en el reino de la poesía, la fantasía y la ilusión, es tan maravilloso. Ver eso en una representación 3D tan buena me hace muy feliz «. Pero está menos contento de la posibilidad de que sus otros documentos y características se conviertan en 3D.

«¡Por el amor de Dios, no toques mis películas! ¡Que sean 2D», exclama Herzog, diciendo que no tiene planes de filmar una función en 3D nuevamente. «Pero supongamos que voy a estar en una nave espacial a Marte. Nunca colonizaremos a Marte con un millón de personas, eso es un sueño imposible, una ilusión y una obscenidad, pero eventualmente tendremos algunos astronautas en Marte. Me encantaría estar entre ellos, tener una cámara 3D conmigo y hacer informes diarios en 3D».

Dejando a un lado los viajes de Marte, el CEO de Outsyders, Paul Becker, tiene la opinión opuesta sobre la reforma de las viejas películas 2D. Después de puestos clave en la casa de conversión 3D DNEG en los últimos años, cofundó Outders a principios de 2024. Es una de las pocas compañías nuevas con un plan de negocios que depende del aprendizaje automático, una rama de inteligencia artificial, para conversiones 3D, que puede reducir costos a una pequeña fracción de los precios actuales. «En lo que estoy trabajando en los estudios es: podemos hacer que esto sea muy barato, pero [they] tener que invertir en él «para operar a mayor escala.» Lo que va a funcionar son nuevas alianzas que no son específicas del proyecto «.

Como se ve el fin de semana del Día del Trabajo, cuando «Jaws» quedó en segundo lugar en la taquilla con casi $ 10 millones, «el valor de un estudio no es las películas actuales que están haciendo; son sus archivos», dice Becker. «Deben pensar en la tecnología de aprendizaje automático, por lo que podremos ver todas las películas hechas en pantallas en 3D … [with future VR goggles]Todo estará en 3D. Si no tiene ese contenido, no va a ganar tanto dinero «. Y a corto plazo, Becker cree que haría que más baby boomers regresen a los cines, incluso para comedias románticas 3D.

Esa es música para los oídos de la CEO de Reald, Elizabeth Frank, cuya compañía ha instalado su plataforma 3D en más de 30,000 pantallas en 75 países. Frank espera que Distribs les proporcione más contenido nuevo. «[It’s] El formato de prima más rentable que tienen los expositores y los estudios, porque los consumidores están dispuestos a pagar casi un tercio más por un boleto. La tecnología, las tarifas de licencia y el modelo de negocio son muy amigables con los expositores, pero se ha caído de su radar. Entonces, en la reintroducción del negocio existente para nuestros socios, existe una oportunidad real de tener más showtims y marketing para capturar el interés del consumidor «.

Hay una buena posibilidad de que ya hayas visto el aprendizaje automático en acción en la pantalla. Outsyders probó por primera vez su tecnología al convertir el documento de IMAX «The Blue Angels», lanzado en enero. «Fue sorprendente cuánto trabajo se podía hacer a través del aprendizaje automático», dice Becker. “Pudimos hacer el espectáculo con trabajo exponencialmente menos manual, ponerle artistas realmente talentosos y [have] mucho más tiempo para concentrarse en la creatividad «. Su personal de 50 personas trabajó más tarde en la nueva acción en vivo de Disney y CGI de «Lilo & Stitch», que ha recaudado más de $ 1 mil millones en todo el mundo, incluidos $ 55 millones en 3D de mayo a julio solo en América del Norte.

En cuanto a la IA que toma empleos de personas en la industria, Becker dice que comprende sus preocupaciones, pero enfatiza que está contratando personas. «Estoy trayendo a todas las personas con las que mis cofundadores y yo trabajamos antes [who] estaban detenidos por la tecnología y/o los presupuestos «.

Pero además del tema ético de tomar trabajos de los trabajadores de postproducción, la objeción de Herzog a convertir su trabajo plantea más preguntas: ¿los cineastas tendrán su trabajo cambiado a 3D u otros formatos sin su consentimiento? El director de la «fama tardía», Kent Jones, seleccionó el drama 3D 2016 de Ang Lee «La larga caminata de medio tiempo de Billy Lynn» para NYFF cuando era el director del festival, y tiene algunos pensamientos.

«¿Por qué detenerse en la película? ¿Por qué no toman imágenes de todas las pinturas del mundo y también hacen esas tridimensionales? Eso es algo que ha estado perdiendo en RomComs: 3D», bromea. «La idea de que cada nuevo ‘avance’ tecnológico que surge es el progreso es simplemente ridículo, porque todo lo que se trata es el comercio».