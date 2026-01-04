¿Podrá John Herdman llevar a la selección de Indonesia a ganar la Copa AFF?

VIVA – Juan Herdman No tuve mucho tiempo para adaptarme. Nuevo entrenador Equipo Nacional Indonesia, que fue nombrada oficialmente el sábado 3 de enero de 2025), se enfrentó inmediatamente a una serie de importantes agendas a lo largo de 2026.

Herdman acompañará a Ricky Kambuaya y sus colegas a través de varios eventos internacionales, desde la FIFA Series, el FIFA Match Day, hasta Copa AFF. No sólo la selección absoluta, sino también la selección indonesia sub-23 participará en los Juegos Asiáticos, que figuran en el gran calendario de este año.

De todas las agendas, la Copa AFF es lo más destacado. El torneo entre países del sudeste asiático tiene una larga historia y es también una «maldición» para Selección Nacional de Indonesia.

Desde que se celebró por primera vez hace 29 años, el equipo rojiblanco no ha probado ni una sola vez el título de la Copa AFF. El mejor logro de Indonesia fue quedarse en segundo lugar. Seis veces se clasificó para la final, seis veces Garuda tuvo que reconocer la superioridad del rival.

La última final tuvo lugar en la edición 2020. En ese momento, Evan Dimas y sus amigos no lograron levantar el trofeo después de perder ante Tailandia en el partido principal.

Tailandia quedó registrada como la mayor pesadilla de Indonesia en la final de la Copa AFF. El País del Elefante Blanco frustró las ambiciones de los Rojiblancos en cuatro ocasiones, concretamente en las ediciones de 2000, 2002, 2016 y 2020. Además de Tailandia, Singapur también derrotó a Indonesia en la final de 2004, mientras que Malasia lo hizo en 2010.

Curiosamente, Vietnam es el único país campeón de la Copa AFF que nunca se ha enfrentado a Indonesia en la final. Vietnam también ostenta ahora el estatus de campeón defensor en el torneo que pasó a llamarse Campeonato de la ASEAN.

Hay buenas noticias para la selección de Indonesia. A diferencia de ediciones anteriores, esta vez la Copa AFF se celebró a mediados de año. Esta situación abre oportunidades para que Herdman convoque a jugadores indonesios que juegan en Europa.

La Copa AFF también tiene el potencial de ser el primer campo de pruebas de John Herdman, así como una oportunidad de oro para que la selección nacional de Indonesia rompa un objetivo sagrado que nunca se ha logrado.