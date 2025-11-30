¡Poderoso! El Atlético de Madrid suma 7 victorias consecutivas tras vencer 2-0 al Real Oviedo

Jacarta – Atlético de Madrid logró siete victorias consecutivas en todas las competiciones tras lograr una victoria por 2-0 sobre Real Oviedo en la jornada 14 de la Liga española 2025/2026 en el Civitas Metropolitano, domingo 30 de noviembre de 2025 WIB.

Lea también: ¡Apesta! El gol tardío de José María Giménez hace que el Inter de Milán sea derrotado por el Atlético de Madrid



El Atlético pareció dominante desde los primeros minutos. La presión alta que ejercieron dificultó al Real Oviedo desarrollar su juego durante toda la primera parte. Un total de nueve tiros fueron realizados por el equipo local, dos de ellos aterrizaron suavemente en la portería contraria, ambos marcados por Alexander Sorloth en los minutos 16 y 26.

El primer gol surgió de una ordenada secuencia de juego de pie a pie del Atlético, con David Hancko emergiendo de la segunda línea para proporcionarle a Sorloth un limpio pase. Diez minutos más tarde, una combinación similar produjo otro gol.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo del Atlético de Madrid vs Inter de Milán en la Liga de Campeones



A partir de un centro de Hancko por banda izquierda, Sorloth ganó un duelo aéreo antes de disparar con la zurda que el portero del Oviedo, Aaron Escandell, no pudo tapar.

Al entrar en la segunda mitad, el ritmo del partido disminuyó significativamente. Diego Simeone hizo cinco cambios a la vez para mantener la estabilidad del juego introduciendo a Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Julián ÁlvarezGiacomo Raspadori y José María Giménez. Aunque la intensidad se redujo, el Atlético aún pudo mantener su ventaja. El Real Oviedo pareció ligeramente mejor en la segunda mitad, pero no estuvo lo suficientemente fuerte como para penetrar la defensa local. El 2-0 se prolongó hasta el final del partido.

Lea también: El mal derbi no ha matado el espíritu, el Inter de Milán está listo para levantarse en la sede del Atlético de Madrid



Esta victoria amplió el récord positivo del Atlético a siete victorias consecutivas en varias competiciones, después de derrotar previamente al Real Betis, Sevilla, Union Saint-Gilloise, Levante, Getafe e Inter de Milán. Los tres puntos adicionales significan que el Atlético ha acumulado 31 puntos y se mantiene en el tercer lugar, sólo un punto detrás del Real Madrid, que tiene 32 puntos. El propio Madrid solo competirá contra Girona el lunes (12/01) temprano en la mañana WIB.

El Atlético afrontará una dura prueba en el próximo partido. Está previsto que desafíen al actual líder, el Barcelona, ​​​​en el Camp Nou el miércoles (12/3) a las 03.00 WIB. Este duelo tiene el potencial de determinar el rumbo de la máxima competición de la Liga española esta temporada. (Hormiga)