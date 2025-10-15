Poderosa Explosión Sacude Cengkareng, Dos Residentes Sufren Quemaduras Del 70 Por Ciento

Jacarta – Explosión gran sacudida un Casa en la zona de Taman Palem Lestari, CengkarengYakarta occidental, el miércoles 15 de octubre de 2025. La explosión se produjo en RT 13/16 Blok A 27/37, complejo Taman Palem Lestari.

Policía Confirmó que el incidente fue causado por la explosión de una bombona de gas. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cengkareng, el comisionado adjunto de policía Parman Gultom, dijo que dos personas fueron víctima en el incidente. Ambos experimentados quemaduras Fue bastante grave y lo llevaron de urgencia al hospital.

«Hubo dos víctimas que tenían casi el 70 por ciento de quemaduras. Un hombre y una mujer. (Han sido evacuados al) hospital regional», dijo Parman a los periodistas.

Explosión en Cengkareng, oeste de Yakarta

El momento de la explosión fue grabado por una cámara de vigilancia (CCTV) en la casa de un residente justo enfrente del lugar. En la grabación se ve a un hombre vestido con una camiseta de batik jugando con su teléfono móvil en el garaje.

Unos segundos más tarde, se produjo una poderosa explosión en la casa rosa que tenía delante. Un humo espeso se elevó a gran altura, seguido de escombros que volaron en varias direcciones.

La valla de la casa que fue el origen de la explosión parecía destruida, mientras que las tejas y el techo de la casa se desplomaron al suelo. Se podían ver restos de escombros esparcidos por el patio y las calles aledañas.