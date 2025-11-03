Poderosa explosión en supermercado mexicano mata a 23 personas, aquí está el detonante

Sonido, EN VIVO – Explosión terrible en un supermercado en el estado de Sonora, México al noroeste, matando al menos a 23 personas, incluidos niños, e hiriendo al menos a 11, según funcionarios locales.

La explosión ocurrió el sábado 1 de noviembre de 2025 en la tienda Waldo de la ciudad de Hermosillo.

Los fiscales de Sonora dijeron que «la suposición tentativa es que el incidente fue accidental y la investigación está investigando un transformador ubicado dentro de la tienda».

Las autoridades locales de seguridad pública dijeron anteriormente que habían descartado «ataques» o «hechos relacionados con actos de violencia» contra civiles.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo en un mensaje en video que «varias de las víctimas» eran menores de edad y que los sobrevivientes estaban siendo atendidos en un hospital de Hermosillo.

«He ordenado una investigación amplia y transparente para determinar la causa del incidente y descubrir quiénes son los responsables», dijo Durazo.

«Nadie afrontará solo este sufrimiento. Desde el principio, los servicios de emergencia, seguridad y salud respondieron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas», afirmó el gobernador.

Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó condolencias por decenas la víctima murió en X «a los familiares y seres queridos de quienes fallecieron».

“Me he comunicado con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para brindarle el apoyo necesario. He instruido a la ministra del Interior, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe un equipo de apoyo para ayudar a los familiares y heridos”, dijo.

Imágenes de los medios locales mostraban la fachada del supermercado calcinada y con las ventanas rotas.

El diario El Universal informó que la explosión se produjo alrededor de las 14:00 horas (20:00 GMT) y que los comercios cercanos cerraron sus puertas para evitar que el fuego se propagara.

Según el periódico, una de las hipótesis barajadas era una fuga de gas o una acumulación de combustible. El día.

La explosión ocurrió mientras México celebraba el fin de semana del Día de Muertos, cuando las familias honran a sus seres queridos fallecidos.