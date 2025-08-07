PODER Dentro del tema del joven Hollywood; Las prioridades del acuerdo de WGA toman forma

¿Qué se necesita para una estrella en ascenso para hacer el corte? Variedad‘s Poder del joven Hollywood ¿asunto?

Ramin Setoodeh, Variedad Coeditor en jefe, ofrece información sobre cómo se reúne el tema anual y la celebración del talento joven en el último episodio del podcast «Daily Variety».

«Pasamos mucho tiempo discutiendo quién debería estar en la portada del tema. Hacemos muchas reuniones editoriales, la gente de la gente, la gente de la gente», dice Setoodeh. «Para este problema en particular, siempre le pido a muchos de nuestros reporteros que tienen 20 años que intervengan y me digan a quién creen que representa el futuro de Hollywood y quién creen que es genial. Y a menudo se les ocurren nombres y, a veces, no estoy tan familiarizado con algunos de los nombres que presentan, pero siempre tienen buenas ideas y realmente buenas sugerencias para este problema».

Los homenajeados de este año son el músico Tyla y los actores Sam Nivola («The White Lotus») y Finn Wolfhard («Stranger Things»). El número del 6 de agosto, disponible en forma impresa y en Variety.com, también presenta el Informe de Impacto Young Hollywood, la sección Anual de nuevos líderes que encuestan a los alumnos en una variedad de sectores de la industria. Y servimos otra entrega de 10 asistentes para mirar.

«Este problema está lleno de nombres que debes saber. Tal vez no estés familiarizado con cada nombre en el número de esta semana, pero estarás seguro en los próximos meses y años», dice Setoodeh.

El episodio también presenta una conversación con Gene Maddaus, VariedadEl reportero de medios senior, en las próximas elecciones de WGA West para un nuevo presidente, funcionarios y miembros de la junta. El comentario que ha surgido en torno al proceso electoral ha arrojado algunas pistas sobre lo que los líderes del gremio se están preparando como una nueva ronda de conversaciones de contratos de cine y televisión maestros el próximo año.

Esta vez, hay un enfoque en asegurar una afluencia de efectivo para apuntalar el plan de salud de la WGA. También hay un impulso creciente para que el WGA West comience una campaña de organización para los escritores que trabajan en los espectáculos de YouTube. Y esa es otra señal de los Strides YouTube y su Legión de Creadores han hecho ser visto como productor de contenido similar y competitivo con la televisión tradicional.

«Creo que la gente está realmente enfocada en eso, como si esto sea lo que será la televisión, si Netflix cree que YouTube es su competidor número uno, estamos organizados en Netflix, pero no estamos organizados en YouTube, y debemos serlo», dice Maddaus. «Eso es algo que lleva mucha atención en el futuro».

(Foto: Finn Wolfhard, Tyla y Sam Nivola)