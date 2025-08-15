Poder como un triángulo amoroso, a pesar de que está desconsolado pero debe seguir adelante

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. ofender el problema El triángulo del amor Al correr una rueda fuerza. Aunque complicado, dijo, siempre hay una manera de encontrar la mejor solución.

Esto fue transmitido por Puan en la sesión anual de la MPR indonesia en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Inicialmente, explicó que las personas siempre ansiaban para que los problemas que estaban más allá de su capacidad para resolver el gobierno rápidamente.

«Nuestro trabajo no es solo discutir las esperanzas de la gente, sino crearlo», la Sra.

Luego recordó que el gobierno para administrar el gobierno debe ser introspectivo. Porque, su verdadero poder es servir, ayudar y empoderar a las personas.

«El poder no es asustar a la gente, sino resolver los asuntos de las personas, aunque a menudo son complicados», dijo.

Luego compara al gobierno en administrar las ruedas del poder como un triángulo amoroso. Porque, a menudo confundido entre aspiraciones, presupuestos a las reglas.

«Pero tan complicado como el triángulo amoroso, siempre hay una manera de encontrar la mejor solución para la nación y el país», dijo Puan.

«Aunque a veces duele, duele, pero sí, tenemos que seguir adelante», dijo la Sra.