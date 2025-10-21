Podcast de repetición de ‘New Girl’ de Lamorne Morris, Hannah Simone se une a Headgum

El «nueva chicaEl podcast de repetición, llamado “The Mess Around”, ha encontrado un nuevo hogar para que los oyentes vayan detrás de escena de Apartment 4D.

Los creadores del podcast: estrellas de “New Girl” Lamorne Morris y Hanna Simone – se unirá a la red de podcasts Headgum para nuevos episodios de “The Mess Around”. La asociación comienza el 21 de octubre con el episodio 11 de la temporada 4, titulado “LAXMas”.

Cortesía de Headgum

“The Mess Around” presenta amigos de la vida real y ex coprotagonistas, quienes interpretaron a CeCe Parekh y Winston Bishop, vuelven a ver “New Girl” y revelan historias no contadas con la ayuda de invitados, escritores y directores.

En el anuncio, Morris compartió su entusiasmo por trabajar con Headgum y dijo: «Después de asociarnos con el equipo de Headgum en ‘The Lamorning After’, fue una obviedad reunir ambos podcasts bajo el mismo paraguas. Además, fans de ‘New Girl’, regocíjense. Ya no tendrán que soportar ‘Estamos aquí para ayudar’. Tú decides, Jake.

“The Mess Around” ha contado con las estrellas invitadas recurrentes Justin Long y Olivia Munn, así como con los miembros del elenco de “New Girl” Zooey Deschanel, Jake Johnson, Damon Wayans Jr., Max Greenfield y la creadora del programa Elizabeth Meriwether.

“New Girl” se emitió en Fox de 2011 a 2018 durante 146 episodios a lo largo de siete temporadas. La serie siguió a una profesora peculiar llamada Jessica Day (Zooey Deschanel) quien, después de una mala ruptura, se muda a un apartamento con tres hombres solteros, formando finalmente una relación muy unida a lo largo de la serie.

“The Mess Around” marca el segundo podcast de Morris en Headgum, junto con “The Lamorning After”, que llegó a la cadena en 2023 y es copresentado con el escritor y director Kyle Shevrin.

“The Lamorning After” presenta un elenco rotativo de invitados famosos que discuten las relaciones, la vida y recapitulan lo que hicieron la noche anterior. Los invitados anteriores incluyen a Raven Symoné, Glen Powell, Josh Peck y Hannah Simone, entre otros.

Cortesía de Isaac Abrams

La vicepresidenta de contenido de Headgum, Kaiti Moos, dijo sobre la asociación: «La química natural de Hannah y Lamorne es lo que hace que ‘The Mess Around’ sea tan especial. Su historia compartida y su conexión personal aportan una energía cálida y nostálgica a cada episodio, invitando a los oyentes a pasar el rato allí mismo en Apartment 4D con el equipo».

Continuó: “Ha sido un gran placer crecer juntos desde que nos asociamos con Lamorne en 2023 para ‘The Lamorning After’. Estamos emocionados de agregar otro de sus programas a Headgum y brindarles a los fanáticos de ‘New Girl’ aún más historias detrás de escena. Expandirnos al video es un siguiente paso emocionante y estamos ansiosos por compartir más con su increíble base de fans”.

Los nuevos episodios de “The Mess Around” se lanzan los martes y se pueden encontrar en las principales plataformas y en YouTube.

Headgum es una red de podcasts de comedia con sede en Los Ángeles y Nueva York detrás de la producción de programas como “Handsome”, “We’re Here to Help” con Johnson y Gareth Reynolds, “Landlines” con Allison Williams, “Dead Eyes”, “Why Won’t You Date Me” y “Best Friends” con Nicole Byer y Sasheer Zamata.