Podcast de F1 ‘Up to Speed’ presentado por Will Buxton, Naomi Schiff, David Coulthard y Jolie Sharpe

La empresa británica de medios y entretenimiento Global ha preparado un cuarteto estelar de presentadores para “Al día”, su nuevo podcast de carreras de Fórmula 1: Will Buxtonestrella de “Drive to Survive” y periodista de F1; conductor convertido en locutor Naomi Schiff; 13 veces ganador del Gran Premio David Coulthard; y presentador de F1 y creador de contenidos. Jolie Sharpe.

“Up to Speed” se lanzará el lunes 16 de febrero. El podcast, que Global promete brindar a los fanáticos de la F1 “acceso VIP al deporte más rápido del mundo”, estará disponible en el Global Player de la compañía, así como en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de audio.

Los presentadores del programa brindarán "reacciones nítidas sobre la carrera, información detrás de escena y las historias de las que todos hablan", tanto dentro como fuera de la pista, según Global. «Desde los momentos más importantes del deporte y las rivalidades más feroces hasta las escenas icónicas que definen la Fórmula 1, 'Up to Speed' coloca a los fanáticos en el centro de la acción».

Los nuevos episodios del podcast se publicarán dos veces por semana. Los episodios del lunes ofrecerán un análisis reactivo tras el drama de la carrera del fin de semana pasado, mientras que los episodios del jueves profundizarán en la historia más importante de la semana junto con entrevistas con grandes nombres del circuito de F1. La compañía dice que se invitará a los fanáticos a enviar sus preguntas candentes para que los presentadores las aborden cada semana.

Will Buxton dijo en un comunicado: «La Fórmula 1 no se trata solo de lo que sucede en la pista, se trata del drama, las personalidades, los momentos que no ves y las preguntas que los fanáticos están desesperados por hacer. Lanzar este podcast con Naomi, David y Jolie fue la manera perfecta de abrir las puertas un poco más. Entre nosotros hemos vivido y respirado este deporte durante años, y 'Up to Speed' nos da la oportunidad de reaccionar rápido, ir detrás de escena y tener el tipo de ¡Conversaciones honestas y obstinadas que esperamos que a los fanáticos les encanten!

Naomi Schiff comentó: «Estar en las carreras semana tras semana nos da una idea real de lo que sucede más allá de los titulares. Este podcast trata de compartir esas conversaciones, momentos y perspectivas con los fanáticos, y de explorar lo que importa dentro y fuera de la pista. Es honesto, atractivo y se centra en las historias, preguntas y temas que interesan a los fanáticos».

David Coulthard dijo que a medida que la audiencia de la Fórmula 1 continúa creciendo cada año, «este parece el momento perfecto para lanzar un programa de podcast como este. Es una gran temporada para la Fórmula 1, y queremos llevar a los fanáticos directamente al corazón de ella. Espere grandes entrevistas, análisis agudos y, sobre todo, una pasión y un amor genuinos por las carreras. ¡Estamos ansiosos por comenzar y que usted se una a nosotros!»

Jolie Sharpe agregó: «La Fórmula 1 ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria, y este podcast es una oportunidad para convertir eso en algo de lo que los fanáticos realmente puedan ser parte. Quiero que la gente salga con una conexión más profunda con el deporte, desde las conversaciones que no escuchas en otros lugares hasta la atmósfera y los momentos que hacen que los fines de semana de carreras sean tan especiales. Compartir esa experiencia con los fanáticos cada semana es lo que más me entusiasma».

“Up to Speed” es una producción de Global Studios, descrita por la compañía como una ventanilla única para creadores de podcasts.