PODASCES ‘EN Proximity’ Invitados de la temporada 3: Justin Tiping, Courtney Storer

El popular podcast «en proximity» regresará para la temporada 3, esta vez organizado por Medios de proximidadEl jefe de audio Paola Mardo.

En un trailer para la nueva temporada, cofundador de proximidad y director de «pecadores» Ryan Coogler pasa el micrófono a Mardo y explica por qué la aprovecharon para recibir. «Creemos que tienes una voz increíble, ya sabes, tanto artísticamente como como tu voz literal», dice Coogler, sonriendo. «Es la voz de podcasting perfecta, tan relajante, relajante, como ASMR».

La temporada 3 del podcast, que ha sido un homenajeado del premio Webby para cada una de sus dos primeras entregas, se lanzará el 22 de septiembre. El primer episodio presenta a Justin Tipping, el escritor y director de «Him», la nueva película de terror deportiva muy esperada producida por Jordan Peele, quien apareció anteriormente en «En proximidad» para una conversación con Coogler.

«En el mismo espíritu audaz y de riesgo de nuestra última película [‘Sinners’]», Dice Mardo en el clip:» Estamos girando nuestro micrófono y cámara hacia afuera para hablar con cineastas, artistas, empresarios e innovadores de la industria que empujan los límites de lo que se necesita para hacer grandes películas, televisión, música, arte, cultura y más hoy «.

Como revela el clip, los invitados adicionales esta temporada incluyen:

Angelica Nwandu, guionista galardonada con Sundance convertida en fundadora de The Shade Room

Dolly Li, documentalista y consultora histórica de «pecadores» en la historia china del Delta del Delta de Mississippi

Courtney Storer, chef y productor culinario de «The Bear»

Steve Gehrke, supervisor de guiones de Christopher Nolan desde hace mucho tiempo y «pecadores»

Warner Bailey, Creador de Asistentes contra Agentes, una marca de medios que comenzó como una página de memes virales durante su tiempo como asistente en WME

James Swoope, gerente de talento en M88

y Azie Tesfai, actor, escritora, productora y empresaria social («Matlock», «Supergirl», «Jane the Virgin»)

El podcast semanal estará disponible todos los lunes en todas las plataformas de podcast, además de entrevistas de video completas se lanzarán en YouTube y ProximityMedia.com.

«En proximidad» comenzó en 2023 como un podcast de audio con conversaciones con los colaboradores más cercanos de la compañía. Desde entonces, ha crecido para incluir episodios de video, así como especiales en sus proyectos como la exitosa película de Coogler «Sinners» y la serie Disney+ «Ironheart», además de profundas inmersiones en temas de la industria como el futuro de los cines independientes. Los invitados anteriores han incluido Michael B. Jordan, Stephen Curry, Ta-Nehisi Coates, Courtenay Valenti, Tara Duncan, Ludwig Göransson, Autumn Durald Arkapaw, Charles D. King, Cord Jefferson, Blitz Bazawule y Roman Mars, entre otros. El tema musical de la serie está compuesto por la Academy Award, el ganador del Grammy y el Emmy, Ludwig Göransson.

«Estamos emocionados de llevar ‘en proximidad’ a un nuevo capítulo, continuando dando al público una estrecha conexión con los artistas y sus historias», dijo Coogler en una declaración preparada con los cofundadores de proximidad Zinzi Coogler y Sev Ohanian, todos los cuales producen el podcast. «Bajo el reflexivo liderazgo de Paola Mardo, el podcast se ha convertido en un espacio para conversaciones sinceras e inspiradoras y esta temporada continúa esa tradición con los invitados que ofrecen una verdadera mirada a lo que se necesita para crear un arte significativo».

Dicho a Mardo: «‘En proximidad’ se ha convertido en un hogar digital para conversaciones íntimas sobre la creatividad al más alto nivel. Esta temporada, estamos dando la bienvenida a una línea dinámica de invitados que encarnan ese espíritu en varios campos artísticos, mientras que se expanden en videos de una manera que se siente fresca, emocionante y significativa. Esta es una clase magistral en la creatividad, abierta para todos desde estudios hasta artistas emergentes y fanáticos de los fanáticos.