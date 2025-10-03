Pocong ‘imitación’ Ciudadanos de dinero de Gondol en Bekasi? Esta es la palabra policial y líderes religiosos locales

Regencia BekasiVIVA – Viral en las redes sociales de los residentes de Kampung Kempes, la aldea de Sukamulya, el distrito de Sukatani, Bekasi Regency, fue agitado por pocong ‘imitación’.

Este Pocong ‘está acusado de ser la causa de su desaparición. Dinero Residentes allí. El dinero desaparecido se llama alrededor de RP. 500 mil. Policía También siguió esta noticia viral.

Se dijo que el incidente ocurrió el viernes 26 de septiembre de 2025. Sin embargo, después de ser revisado directamente, la policía dijo que las cosas no eran ciertas. El jefe de policía de Sukatani, Iptu Indratno, dijo que los residentes habían sido interrogados por la policía.

«Los resultados de las solicitudes de aclaración, nadie ha visto directamente», dijo citado de la cuenta de Instagram @humaspolresmetrobekasi, viernes 3 de octubre de 2025.

Los residentes dijeron que solo escucharon que la noticia nunca había visto el Pocong ‘inventado’ directamente. Por esta razón, la policía pidió al público que fuera más sabio al responder a la información que circula en las redes sociales.

Mientras tanto, los líderes religiosos locales, Ustad Warna, también dijeron que esta noticia solo era exagerada porque no coincidía con los hechos en el campo. Los residentes que afirmaron haber perdido dinero habían desestimado el Fuulus desapareciendo con respecto al tema de este Pocong ‘infectado.

https://www.instagram.com/reel/dpvlxbwjvhs/?igsh=mw1wzhezdm1taxkwzq===