Poco después, la Federación Tailandesa nombró oficialmente a Anthony Hudson como entrenador interino de la selección nacional.

VIVA – Federación de Fútbol Tailandia (FAT) designado oficialmente Antonio Hudson como entrenador interino equipo nacional Tailandia. Esta decisión fue anunciada el miércoles 22 de octubre de 2025, poco después de que el FAT lo expulsara. Masatada Ishii desde el asiento del entrenador principal.

Esta noticia fue confirmada a través de una carga de ASEAN United FC en las redes sociales.

«Anthony Hudson ha sido nombrado entrenador interino de la selección tailandesa», escribió la cuenta oficial de ASEAN United.

Promoción del Director Técnico

En realidad, Hudson no es nuevo en el fútbol tailandés. El hombre nacido en Seattle, Estados Unidos, se desempeña como Director Técnico de FAT (Dirtek) desde el 4 de junio de 2025. Ahora, se confía en él para liderar directamente el equipo War Elephant a nivel de selección absoluta.

Aunque sólo tiene 44 años, Hudson tiene bastante experiencia. Ha entrenado a las selecciones nacionales de Bahréin y Nueva Zelanda, y también dirigió al BG Pathum United, uno de los grandes clubes de la Liga tailandesa.

El nombramiento de Hudson como entrenador interino se considera un paso lógico para el FAT mientras prepara a un entrenador permanente para el proyecto a largo plazo de la selección nacional.

Ishii expulsado por diferencias filosóficas

Anteriormente, FAT se separó oficialmente de Masatada Ishii el martes 21 de octubre. La federación considera que el estilo de entrenamiento y la dirección de trabajo del técnico japonés ya no se ajustan a los planes de desarrollo de la selección nacional.

«La FAT anunció que se había separado del entrenador del equipo nacional tailandés, Masatada Ishii, después de evaluar que su orientación laboral y su estilo de entrenamiento ya no estaban en línea con los planes de la federación», escribió el comunicado oficial de la FAT.

Durante sus dos años a cargo de Tailandia, Ishii ganó el título de la Copa del Rey de 2024 y llevó a su equipo al subcampeonato de la Copa AFF de 2024. Sin embargo, el empeoramiento del desempeño de Tailandia en la clasificación para la Copa del Mundo de 2026 hizo que su posición fuera inestable.

Ahora, una gran responsabilidad recae sobre los hombros de Hudson. Dirigirá al equipo temporalmente y al mismo tiempo preparará al equipo para el próximo partido internacional.