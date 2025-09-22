Pocket La lista de vendedores de cigarrillos ilegales en comercio electrónico, Purbaya: comenzaremos a detener

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa admitió que su partido se había embolsado número-El nombre del vendedor cigarrillos ilegales que venden en línea a través de la plataforma de comercio electrónico.

Leer también: Purbaya apoya a Wamenkeu Anggito para ingresar al Presidente del Candidato de LPS Intercambio



Se aseguró, en el futuro cercano, el arresto se realizaría con los nombres, que obtuvo después de llamar a varias plataformas de comercio electrónico para rastrear la circulación de los cigarrillos ilegales.

«Hemos llamado al mercado como Bukalapak, Tokopedia, Blibli, todos, no para permitir la venta de bienes ilegales, especialmente cigarrillos», dijo Purbaya en nuestra conferencia de prensa de APBN en septiembre de 2025 en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Depositar las flores disminuyó, Purbaya admite haber protestado contra Hotman Paris





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Se aseguró de que las plataformas de comercio electrónico también se hubieran comprometido, para reducir todo el contenido de ventas de cigarrillos ilegales en sus plataformas a partir del 1 de octubre de 2025.

Leer también: La economía global comenzó a recuperarse, Purbaya: Ayer teníamos miedo, ahora debería ser valiente



Sin embargo, Purbaya preguntó a los gerentes de la plataforma de comercio electrónico para que estos esfuerzos pudieran realizarse de inmediato lo antes posible.

«Ha sido detectado por cualquiera que venda. Comenzaremos atrapar. Entonces, aquellos que todavía quieren vender, tienen que parar, no vuelvan a vender. Espero poder reducir el consumo de cigarrillos ilegales «, dijo.

Además, Purbaya enfatizó que su grupo también verificaría a varios proveedores de cigarrillos, así como distribuidores como puestos de comestibles.

«También verificaremos a los proveedores y registraremos puestos, porque dicen que hay quienes venden paradas baratas, verificaremos», dijo Purbaya.

«Pero claramente, cualquiera que venda cigarrillos ilegales, dónde está el lugar, iré al azar», dijo.