Población javanesa que se acerca a la Copa Mundial 2026, Persib arrestó a Arema FC con 10 jugadores

Yakarta, Viva – Noticias sobre Equipo Nacional Surinam que tiene una gran oportunidad para calificar para 2026 Copa del Mundo Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el lunes 22 de septiembre de 2025.

Ser interesante para ver la demografía de la población de Surinam, donde el 15 por ciento de sus ciudadanos son ascendencia javanesa.

También hay noticias de Perseguidor Bandung. Maung Bandung conquistó con éxito Arema fc 2-1 en el estadio Kanjuruhan, Malang a pesar de tener que competir con 10 jugadores.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Alcanzar malos resultados, Kurniawan Dwi Yulianto está listo para acompañar la retirada del entrenador de PSPS Pekanbaru

Kurniawan Dwi Yulianto Foto : Instagram @Lucky1955.id

El comienzo de la temporada de campeonato 2025/2026 se convirtió en un período difícil para PSPS Pekanbaru. Dos juegos sin una victoria hicieron que el club se apodara de Askar Sorcerer en la fuerte atención de los seguidores. La presión también condujo a la renuncia del entrenador en jefe Ilham Romadhona, incluso la leyenda del equipo nacional indonesio Kurniawan Dwi Yulianto IKut dijo que estaba listo para renunciar.

El jugador de MU celebra un gol contra Chelsea

Noticias sobre 7 hechos extraños creados después del Manchester United Explore Chelsea 2-1 En Old Trafford se convirtió en un lector cazado de Viva Sport durante la semana del 21 de septiembre de 2025. Otra noticia que estaba en el centro de atención fue el asunto del defensor del equipo nacional indonesio Calvin Verdonk.

3. Horror, Persib Bandung Permalukan Arema FC con 10 jugadores en Kanjuruhan



Duel Arema FC vs Persib Bandung

Arema FC se enfrenta a Persib Bandung en la continua Super League en el estadio Kanjuruhan, Malang Regency, el lunes 22 de septiembre de 2025. Maung Bandung logró ganar 2-1. De hecho, Persib jugó con 10 personas y se quedó atrás primero.

2. Arsenal vs Man City termina dramático! El gol tardío de Martinelli salvó al anfitrión



El jugador del Arsenal Gabriel Martinelli celebra goles

Arsenal logró evitar la derrota después Dirección de Manchester City 1-1 En la quinta semana de la Premier League 2025/26 en el Emirates Stadium, el domingo 21 de septiembre de 2025.

El gol tardío de Gabriel Martinelli rescató al Arsenal de la derrota después de que Manchester City había ganado primero a través del gol de Erling Haaland.

1. La población es el 15 por ciento de la ascendencia javanesa, el equipo nacional de Surinam tiene una gran oportunidad de mentas en la Copa Mundial 2026

El equipo nacional de Surinam está en una pista prometedora hacia la Copa Mundial 2026. En la ronda de calificación de la zona de CONCACAF, Suriname ahora lidera la clasificación de su grupo. Requisitos que deben cumplirse con bastante claridad: convertirse en un campeón grupal Para asegurar boletos para las finales En los Estados Unidos, Canadá y México.