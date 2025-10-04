PNM trae el destino de los aldeanos reconocidos por el mercado global

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Registre un hito importante en el mundo de las finanzas sostenibles. En junio de 2025, esta compañía de servicios financieros no bancarios logró emitir bonos de naranja por valor de RP16 billones, así como el primer sukuk naranja en el mundo. Este paso coloca a Indonesia paralela a los grandes jugadores mundiales, porque es el segundo editor en Asia y el quinto del mundo.

Toda la emisión se absorbe en solo ocho días de construcción de libros con una tasa de cupón competitiva de 6.25% por 1 año de tenor, 6.65% durante 3 años y 6.85% durante 5 años. Curiosamente, muchos inversores en realidad eligen un tenor largo que es una fuerte indicación de que el mercado cree en la misión social de la PNM a pesar de que las condiciones globales están en agitación.

«Se denomina que este impulso reúne a Wall Street con Backstreet. Los fondos globales ahora pueden tocar directamente a las mujeres pobres en pueblos remotos», dijo el director del presidente de PNM, Arief Mulyadi.

La confianza de los inversores no nace repentinamente. Desde 2015, PNM ha realizado constantemente un programa para fomentar una economía familiar próspera (Mekaar), financiamiento basado en el grupo con métodos de responsabilidad conjunta. Hasta agosto de 2025, Mekaar había alcanzado los 13.3 millones de mujeres desfavorecidas en más de 6.100 subdistritos en toda Indonesia.

Inicialmente, solo se centró en los esfuerzos de subsistencia, ahora al menos 1.8 millones de clientes lograron «seguir la clase» a la casa de empeño y BRI para obtener un mayor financiamiento. La realización del financiamiento también creció rápidamente, de Rp4.2 billones (2017) a Rp68.2 billones (2024). Hasta agosto de 2025, la distribución alcanzó Rp43.3 billones.

El éxito de PNM no solo se mide por financiamiento. Los ingresos de PNM Mekaar a agosto de 2025 se registraron en RP10.01 billones con una ganancia de Rp1.02 billones. Las innovaciones digitales también se desarrollan continuamente a través de la aplicación Mobile Smile, así como la iniciativa de capacitar a las mujeres agricultoras en Subang a través del programa TJSL.

En el ámbito internacional, PNM presentó el modelo Mekaar en el 68º Foro de la ONU CSW en Nueva York, y recibió reconocimiento en forma de visita de los funcionarios de Bangladesh para aprender de este sistema.

Traiga el destino de los aldeanos al mercado global

Orange Bonds PNM está en línea con los objetivos objetivo de desarrollo sostenible (ODS). El gobierno a través de Bappenas enfatizó que el presupuesto estatal solo pudo cerrar el 40% de las necesidades de financiación de los ODS. El resto debe ser cumplido por el sector privado, la filantropía e instrumentos innovadores como los lazos temáticos.